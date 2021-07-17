Вышел трейлер вестерна Александра Невского. BadComedian его уже оценил!

Видеоблогер BadComedian (наст. имя - Евгений Баженов) отреагировал на появление новой работы Невского, который стал уже интернет-мемом: "Рад, что ты возвращаешься. Ты главное не останавливайся! Продолжай творить! А мы поддержим. Твой главный фанат", - написал он в комментариях.

Точная дата премьеры не сообщается, однако на портале IMDb указано, что фильм должен выйти в апреле 2022 года.

Действие "Нападение на Рио Браво" происходит в восточной части Техаса в 1873 году. "Русский Шварценеггер" Иван Турчин (его играет Александр Невский) с союзниками противостоит "самой опасной банде на Западе". Она зовется "Адские псы" (Hellhound Gang).

Александр Невский также стал и продюсером картины. Режиссером фильма является Джо Корнет, который также сыграл шерифа Вернона Келли.