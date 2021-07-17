Шнуров написал стихотворение про МакSим и смерть Мамонова: "Я мог бы тоже поскорбеть. Но нафиг"

Шнуров считает, что блогеры используют трагические новости, слетаясь на них, как птицы на труп. По словам исполнителя, Петр Мамонов стал для них инфоповодом. Теперь они ждут смерти МакSим, чтобы собрать просмотры на материалах о ней.

"Читаю ленту - переписка клонов.

Я с новостями хорошо знаком.

Вдруг забурлило - при смерти Мамонов.

Ну слава богу, есть писать о ком.

Чем бы питались блогеры на свете?

Они, как воронье, на труп летят.

Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь засим.

Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрет МакSим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей

И собирать просмотры, с ними лайки.

Из трупов складывают потихоньку трафик:

Как они жили и другие байки".

Шнуров объяснил, почему он не хочет скорбеть.

"Я мог бы тоже поскорбеть. Но нафиг.

Не гуманист я. В этом правда ваша.

Там, где ваш круг, там вижу я овал.

Даже когда продюсер умер "Ералаша",

Тогда публично я не горевал", - написал музыкант.

Напомним, Петр Мамонов умер 15 июля. Ему было 70 лет. Последние две недели он находился в больнице из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

38-летняя МакSим уже три недели, начиная с 19 июня, находится на аппарате ИВЛ. Тогда же ее ввели в искусственную кому. До этого у певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких, при этом тесты на коронавирус у нее были отрицательными.

После новостей о состоянии МакSим ее поклонники организовали в соцсетях флешмоб.