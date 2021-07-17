Наводнение в Западной Европе: 150 погибших, сотни пропали без вести, спасатели ищут выживших

Накануне спасателям с помощью надувных лодок удалось вызволить из заблокированных зданий около 50 жителей города Эрфтштадт - одного из наиболее пострадавших в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил перед визитом в пострадавшие районы страны, что масштабы разрушений очень значительны. "Целые города разрушены этим бедствием. Множество людей потеряли все, что они строили всю жизнь", - сказал он на пресс-конференции.

Разрушенный мост в городе Бад-Нойенар-Арвайлер ФОТО: EPA

"Мы просидели на крыше 13 часов. У нас не было ни еды, ни теплой одежды - только несколько бутылок воды и кока-колы, которые мы сумели в панике захватить с собой. Мы были напуганы до смерти. Если бы дом рухнул, мы бы, скорее всего, не выжили", - рассказал изданию Die Zeit житель города Альтенар на границе Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца.

Город Валкенбург в Нидерландах. Река Маас вышла из берегов ФОТО: Getty Images

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц в пятницу сообщали, что пропавшими без вести в регионе числятся около 1 300 человек, однако их число "уменьшается каждый час".

Житель одного из пострадавших немецких городков описал происходящее как "зону военных действий": многие здания разрушены, а машины унесены потоком воды.

Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявил местным СМИ, что число жертв, вероятно, вырастет. "Мы уже долго не можем установить связь с многими людьми, так что приходится опасаться самого худшего", - сказал он.

Бад-Нойенар-Арвайлер ФОТО: Getty Images

В субботу город Эрфтштадт, где обрушились несколько жилых домов и часть исторического замка, собираются посетить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Лашет возглавляет партию Христианско-демократический союз (ХДС) и является кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока немецких консерваторов на выборах, которые пройдут в сентябре. Как отмечает Рейтер, разрушительные наводнения могут усилить дебаты по поводу изменения климата в преддверии всеобщего голосования.

О том, что обильные ливни, ставшие причиной разрушительного наводнения на западе Европы, могут быть вызваны изменениями климата, говорят и европейские лидеры, и ученые.

"Мы будем сталкиваться с подобными явлениями снова и снова, а это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата... потому что изменение климата не ограничивается одним государством", - заявил накануне Лашет.

Бад-Нойенар-Арвайлер ФОТО: Getty Images

Свои дома из-за наводнения были вынуждены покинуть тысячи жителей западной Германии, больше 100 тыс. человек остались без электричества.

Многие лишились не только крыши над головой, но и своего бизнеса. "Нас затопило чрезвычайно быстро. Уровень воды превышал два метра. Вы видите, что вода остановилась как раз под вывеской нашей гостиницы. Все наше хозяйство уничтожено", - рассказал Euronews владелец гостиницы в Гюменде.