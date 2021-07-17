ВОЗ: пандемия еще далеко не закончилась

"Пандемия еще далеко не закончилась", - сказал Дидье Уссен, председатель комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации Covid-19.

Рост числа инфекций Covid-19 высветил проблемы, связанные с нынешней пандемией.

В начале пандемии существовал только один вариант вируса SARS-CoV-2. По мере распространения вируса по миру он мутировал, создавая новые варианты.

Мир находится на ранних стадиях третьей волны пандемии Covid-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на прошлой неделе.