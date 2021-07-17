Сб, 17.07.2021
То, что мы видели вчера, было ужасным зрелищем - река неслась с ненормальной скоростью, снося все, что попадалось на пути, уровень воды поднялся. Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге
Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге

ВОЗ: пандемия еще далеко не закончилась

гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус ФОТО: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила в субботу, 17 июля, что растущая пандемия Covid-19 во многих частях мира увеличивает вероятность появления новых, потенциально опасных вариантов вируса в будущем, сообщает ABC News.

"Пандемия еще далеко не закончилась", - сказал Дидье Уссен, председатель комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации Covid-19.

Рост числа инфекций Covid-19 высветил проблемы, связанные с нынешней пандемией.

В начале пандемии существовал только один вариант вируса SARS-CoV-2. По мере распространения вируса по миру он мутировал, создавая новые варианты.

Мир находится на ранних стадиях третьей волны пандемии Covid-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на прошлой неделе.

Он сообщил, что число новых случаев Covid-19 во всем мире растет четвертую неделю подряд, а также после десяти недель снижения вновь стало увеличиваться число смертей от коронавируса.


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