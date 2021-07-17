"Нагота имеет совершенно другое значение": секс-коуч вдохновляет женщин принимать и любить свое тело

"В начале этого лета я поняла, что хочу восстановить культуру женского единения. Прошлая осень была очень загруженной и я не смогла встретиться ни с подругами, ни с единомышленниками. Я чувствовала, что не хватает женской энергии, обмена мыслями и идеями. Поэтому весной я начала ходить в дальние походы вместе с хорошими, успешными, красивыми и умными дамами, и мы всегда вместе плавали голышом.

В тот момент я обнаружила, что не только женские встречи, но и нагота имеют совершенно другое значение. Что касается себя, разговаривая с женщинами, я поняла, что такая близость дает большую безопасность и ощущение, что со мной и моим телом все в порядке, и что я совершенно нормальная женщина, такая, какая я есть.

Общаясь и работая вместе, у нас возникла идея организовать лагеря для женщин, которые любят ходить в походы, собираться вместе и быть обнаженными. Мне очень нравится этот процесс, потому что женская энергия фантастическая, которую я получаю и отдаю взамен", - говорит Иева Симане о новой идее.

Мужчин в эти лагеря не будут допускать, потому что тогда там будет царить совсем другая энергия.

"Это мероприятие поддержки для женщин. Мы обмениваемся идеями о том, кем мы хотим быть или иметь в наших отношениях со сверстниками, о том, какие идеи нам нужны на работе. Это очень мощный обмен энергией между женщинами, потому что у каждой женщины есть что-то, что ее волнует или беспокоит, и почему она чувствует себя неполноценной.

Но вот здесь среда, которая очень сильно помогает влюбиться в свое тело - грудь, ягодицы, половые губы, какие они есть, и осознать, что это тело прекрасно таким, какое оно есть. Получая новый опыт, можно добиться успеха в этом. Я бы назвала это прекрасным женским общением", - говорит она.

Также сейчас готовится третья книга Иевы Симане, которая будет полностью отличаться от двух предыдущих.

"Мне очень нравится экспериментировать. Если первая была сборником рассказов, а вторая - романом, то это будет книга самопознания. Это будет фантастическая книга, в которой у женщин будет возможность очень глубоко ощутить и раскрасить, обозначить линиями свою сексуальность, выполняя различные задания.

На мой взгляд, это будет очень хороший способ для все еще застенчивой латышской женщины познакомиться с сексуальностью самостоятельно и в удобном для нее темпе. Я планирую издать книгу осенью - в ноябре этого года", - сказала Симане.

Есть еще что-то новенькое. "Мой подкаст скоро выйдет в эфир - Об удовольствиях. Надеюсь, что в конце июля первая серия о сексуальности и удовольствиях будет доступна на Spotify и на YouTube", - сказала Иева Симане. .