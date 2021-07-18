Заболевший коронавирусом Михаил Боярский рассказал о своем состоянии из больницы
71-летний российский и советский артист Михаил Боярский, которого на днях госпитализировали с коронавирусом, вышел на связь со своими поклонниками в Instagram.
71-летний российский и советский артист Михаил Боярский, которого на днях госпитализировали с коронавирусом, вышел на связь со своими поклонниками в Instagram.
Михаил Сергеевич сообщил, что с ним все хорошо. Артист поблагодарил тех, кто переживал и призвал людей вакцинироваться.
"Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболеваете проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях. Ваш М.С.", - написал он.
Ранее супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала журналистам, что состояние артиста можно назвать стабильным и угрозы его жизни нет.
Напомним, 14 июля, российские СМИ сообщили, что Михаил Боярский заболел Covid-19 и попал в больницу.