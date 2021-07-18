Вс, 18.07.2021
Матис спас жизнь мне, моей жене и моему ещё нерождённому сыну. Если бы эта ракета не попала в него, она бы точно поразила еще 50 человек. Он умер как герой. Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист
Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

Заболевший коронавирусом Михаил Боярский рассказал о своем состоянии из больницы

71-летний российский и советский артист Михаил Боярский, которого на днях госпитализировали с коронавирусом, вышел на связь со своими поклонниками в Instagram.

Михаил Сергеевич сообщил, что с ним все хорошо. Артист поблагодарил тех, кто переживал и призвал людей вакцинироваться. 

"Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболеваете проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях. Ваш М.С.", - написал он.

Ранее супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала журналистам, что состояние артиста можно назвать стабильным и угрозы его жизни нет.

Напомним, 14 июля, российские СМИ сообщили, что Михаил Боярский заболел Covid-19 и попал в больницу.


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