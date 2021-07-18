Состояние МакSим по-прежнему стабильно тяжелое

"На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", - сказала она.

Яна не стала комментировать сообщения СМИ о том, что у артистки якобы отказало правое легкое. Она отметила, что подобные подробности являются врачебной тайной.

17 июля Telegram-канал Mash сообщил, что у певицы начались новые осложнения. Артистка находится на ЭКМО. По данным рентгена, правое легкое у звезды отказывает. Проблемы с работой легких сказались и на работе других органов. У певицы якобы отказывает сердце - увеличены левые отделы, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Богушевская подчеркнула, что только семья певицы обладает всей достоверной информацией. Родные предпочитают хранить молчание и не контактировать с прессой.

Ранее Богушевская рассказала, что пока рано еще говорить о выводе МакSим из медикаментозной комы.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.