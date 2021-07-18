Сюрпризы, казусы и итоги Каннского кинофестиваля: второй раз в его истории главный приз получила женщина

16 июля стало известно, что главный приз в категории "Особый взгляд" (вторая по значимости секция Каннского кинофестиваля) получил фильм "Разжимая кулаки" российского режиссера Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова.

Главный приз: Золотую пальмовую ветвь в этом году получил фильм "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно.

"Титан" - это французско-бельгийский хоррор. Он о девушке, которой после аварии вживили в голову титановую пластину. Это вторая полнометражная работа 37-летней Жюли Дюкорно.

Любопытный факт: в истории Каннского кинофестиваля это второй раз, когда главную награду получает женщина. В прошлый раз это было в 1993 году - награду вручили Джейн Кэмпион за фильм "Пианино".

Видео: трейлер фильма "Титан"

На церемонии не обошлось без казусов. Как сообщает Variety, перед объявлением лауреатов председатель жюри, американский режиссер Спайк Ли случайно огласил обладателя главной награды кинофестиваля раньше положенного времени. Отмечается, что это произошло из-за языкового барьера, ведь церемония проходит на французском.

Гран-при Каннского кинофестиваля получили иранский фильм "Герой" режиссера Асгара Фархади и фильм "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена, с Юрой Борисовым в главной роли.

Награду за лучшую режиссуру вручили французскому режиссеру Леосу Караксу за фильм "Аннетт".

Экранизация рассказа Харуки Мураками "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсукэ Хамагути получила приз за лучший сценарий.

Лучшим актером назвали Калеба Лэндри Джонса за роль в фильме "Нитрам".

Лучшей актрисой стала Рената Рейнсве.

Приз жюри получили фильмы "Колено Ахеда" израильского режиссера Надава Лапида и "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.

Почетная Золотая пальмовая ветвь была вручена итальянскому актеру и режиссеру Марко Беллоккьо.

Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" также принимала участие в конкурсе, но наград не получила.

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d'or 😱 #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Давненько не видела Калеба. А он ещё и награду получил. #Cannes2021 pic.twitter.com/wsvRpbslm7 — Lissa (@Assoll91Lissa) July 18, 2021