На эстонском пляже умерла женщина

Вчера в 19:55 одна из посетительниц пляжа Штромка сообщила береговой охране, что видела на мелководье, где уровень воды доходит до колена, женщину без сознания. Спасатели незамедлительно бросились в воду, вытащили 73-летнюю женщину на берег и приступили к реанимированию.

Один из спасателей на воде информировал о произошедшем Центр тревоги по номеру 112. На помощь пришел и один из посетителей пляжа, который также помогал реанимировать женщину.

По словам прибывших на место происшествия медиков скорой помощи, реанимация не принесла результатов, медики констатировали смерть женщины. Что именно с ней произошло, неизвестно.

Позже к береговой охране подошел мужчина, который утверждал, что он сын погибшей. Однако полиция установила, что эти люди не связаны друг с другом. Согласно предварительным данным, женщина была на пляже одна.