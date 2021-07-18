Вс, 18.07.2021
Матис спас жизнь мне, моей жене и моему ещё нерождённому сыну. Если бы эта ракета не попала в него, она бы точно поразила еще 50 человек. Он умер как герой. Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист
Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

На эстонском пляже умерла женщина

Свеча. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В субботу, 17 июля, на таллиннском пляже Штромка береговой охране G4S сообщили, что на мелководье находится женщина без сознания, пишет Rus.Postimees. Спасатели на воде вытащили женщину на берег, но реанимировать ее, к сожалению, не удалось.

Вчера в 19:55 одна из посетительниц пляжа Штромка сообщила береговой охране, что видела на мелководье, где уровень воды доходит до колена, женщину без сознания. Спасатели незамедлительно бросились в воду, вытащили 73-летнюю женщину на берег и приступили к реанимированию.

Один из спасателей на воде информировал о произошедшем Центр тревоги по номеру 112. На помощь пришел и один из посетителей пляжа, который также помогал реанимировать женщину.

По словам прибывших на место происшествия медиков скорой помощи, реанимация не принесла результатов, медики констатировали смерть женщины. Что именно с ней произошло, неизвестно.

Позже к береговой охране подошел мужчина, который утверждал, что он сын погибшей. Однако полиция установила, что эти люди не связаны друг с другом. Согласно предварительным данным, женщина была на пляже одна.

Береговая охрана выразила искренние соболезнования близким погибшей.


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