Вс, 18.07.2021
Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди непривитых Джо Байден о Facebook и других соцсетях, где появляется дезинформация о вакцинах
Джо Байден о Facebook и других соцсетях, где появляется дезинформация о вакцинах

"Это отвратительно": в Сети раскритиковали фотосессию журнала Playboy с нестандартными моделями

Известный мужской журнал Playboy опубликовал новую фотосессию девушек в нижнем белье. Ее героинями стали модели с "нестандартной" красотой, пишет издание PeopleTalk.

Таким образом журнал хотел представить другой взгляд на эстетику женского тела.

"Мир моды вопреки консерватизму готов к переменам: о феномене nodels - моделей самых разных возрастов, с самыми разными фигурами и внешностью - наперебой трубят международные модные издания. Шаг за шагом ситуация меняется и у в России. В первую очередь благодаря модельным агентствам, которые набирают моделей самой разной внешности и возраста", - сказано в посте к фотографиям на странице Playboy в Instagram.

Фотографии с девушками вызвали волну возмущения среди подписчиков журнала. В комментариях мужчины раскритиковали девушек за их внешность, а издание - за выбор моделей: "Ужас!", "В поклонниках моды тогда останутся одни феминистки и извращенцы", "Это че за уродины страшные? Покрасивее найти не могли, что ли?", "Тут нормальные мужики сидят", "Это отвратительно!".


НАВЕРХ
Back