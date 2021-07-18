"Это отвратительно": в Сети раскритиковали фотосессию журнала Playboy с нестандартными моделями

Таким образом журнал хотел представить другой взгляд на эстетику женского тела.
"Мир моды вопреки консерватизму готов к переменам: о феномене nodels - моделей самых разных возрастов, с самыми разными фигурами и внешностью - наперебой трубят международные модные издания. Шаг за шагом ситуация меняется и у в России. В первую очередь благодаря модельным агентствам, которые набирают моделей самой разной внешности и возраста", - сказано в посте к фотографиям на странице Playboy в Instagram.
Фотографии с девушками вызвали волну возмущения среди подписчиков журнала. В комментариях мужчины раскритиковали девушек за их внешность, а издание - за выбор моделей: "Ужас!", "В поклонниках моды тогда останутся одни феминистки и извращенцы", "Это че за уродины страшные? Покрасивее найти не могли, что ли?", "Тут нормальные мужики сидят", "Это отвратительно!".