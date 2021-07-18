"Это отвратительно": в Сети раскритиковали фотосессию журнала Playboy с нестандартными моделями

"Мир моды вопреки консерватизму готов к переменам: о феномене nodels - моделей самых разных возрастов, с самыми разными фигурами и внешностью - наперебой трубят международные модные издания. Шаг за шагом ситуация меняется и у в России. В первую очередь благодаря модельным агентствам, которые набирают моделей самой разной внешности и возраста", - сказано в посте к фотографиям на странице Playboy в Instagram.