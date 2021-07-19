Юрмальчане собирают подписи, чтобы снести несколько развалин в Слоке

В качестве представителя инициативы указана Илзе Грамсте. Она отмечает, что с помощью этой инициативы хочет добиться того, чтобы в Юрмале была безопасная и ухоженная среда как для жителей, так и для гостей, посещающих город.

"Отдельные районы Юрмалы развиваются, а другие - с каждым годом все больше деградируют и становятся опасными. Например, в Слоке есть несколько развалин, в которых регулярно происходят поджоги, собираются группы людей для употребления алкогольных напитков, мешая окружающим жителям, кроме того, эти места привлекают подростков, и периодически происходят и несчастные случаи", - отметила Грамсте, добавив, что Слока - одна из старейших частей Юрмалы со значительной историей и потенциально большим будущим, если дать ей стимул и внимание для развития, начиная с самых простых вещей, например, с приведения в порядок окружающей среды.