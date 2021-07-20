Шутки про русский язык и половые органы: звезда "Гоголь-центра" и шоу "Голос" Ян Гэ завоевывает TikTok

Ян Гэ родилась в Китае, училась в России. Она снималась в "Притяжении" Федора Бондарчука, участвовала в проектах Кирилла Серебренникова и дошла до финала шоу "Голос".

"Русский язык - невыносимый язык. Говорю-говоришь-говорим-говорят-говорите. Говорил-говорили-говоря… Это просто ужас. А если меняются глаголы, то меняются существительные и прилагательные. Это вообще жесть. Девушка. Я люблю девушек. Я люблю красивую девушку. Красивых девушек. Это вообще что? Это очень сложно", - говорила Ян Гэ год назад в интервью изданию Deutsche Welle.

Ян Гэ ФОТО: скриншот видео с YouTube

Теперь все свои сложности с изучением русского языка, а также любопытные факты актриса публикует в TikTok.

Ее ролики неожиданно получили отзыв у подписчиков и приобрели невероятную популярность.

На момент написания статьи у TikTok-страницы Ян Гэ 1,4 миллиона подписчиков и 22 миллиона лайков.

Ее аккаунт имеет разнообразный контент и разделен на рубрики. К примеру, в короткой рубрике "Невыносимый русский язык" Гэша (так Ян Гэ себя иногда называет) жалуется фолловерам на непонимание некоторых законов русского языка. В частности, она никак не может понять, почему ложка и вилка "лежат" на столе, а стакан "стоит". Аналогично и с животными, которые "стоят", а птицы почему-то "сидят": "Ну, у нее ноги! Не бывает других позиций! Птицы… Они стоят ножками на ветке! Они не сидят на попе! Всем спасибо. Я пошла дальше плакать", - говорит актриса.

В TikTok Ян Гэ публикует не только ролики про русский язык, есть отдельная рубрика о макияже и образах. Также китаянка может пошутить на тему половых органов или сексуальности. Например, Ян Гэ отмечает, что есть мужчины, которым нравится большая грудь, а есть те, кто без ума от пышных ягодиц.

Есть отдельный ролик о разнице между матерными словами: "п***а", "отп*****ь", "п****к" и так далее. Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Есть отдельная рубрика, которая посвящена китайским традициям и языку. Ян Гэ находчиво объясняет, почему не надо делать татуировки с китайскими иероглифами. Из-за этого у вас на спине может появиться надпись с блюдом или даже какое-нибудь оскорбление или ругательство.

Про Ян Гэ в России заговорили именно после того, как она попала на шоу "Голос".

На этот проект она подала заявку случайно и забыла об этом. Девушка не думала, что пройдет. В итоге она попала на "Слепые прослушивания" и к ней повернулся Дима Билан.

"Участие в шоу "Голос" не дает ничего... Все хотят выиграть, а в итоге ничего не вышло... Я изначально знала, что это лишь прикол", - сказала Ян Гэ в интервью Катерине Гордеевой.

Артистка считает, что это шоу не "трамплин". Это лишь дает возможность, чтобы тебя увидели и стали с тобой работать. Но нельзя считать, что это сделает тебя популярным и ты будешь счастливой.