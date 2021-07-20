Шутки про русский язык и половые органы: звезда "Гоголь-центра" и шоу "Голос" Ян Гэ завоевывает TikTok

Актриса "Гоголь-центра", режиссер и певица китайского происхождения, живущая в России, Ян Гэ стремительно набирает популярность в TikTok. Некоторые ее ролики, которые касаются темы изучения русского языка, набрали по 10 миллионов просмотров.
Ян Гэ родилась в Китае, училась в России. Она снималась в "Притяжении" Федора Бондарчука, участвовала в проектах Кирилла Серебренникова и дошла до финала шоу "Голос".
"Русский язык - невыносимый язык. Говорю-говоришь-говорим-говорят-говорите. Говорил-говорили-говоря… Это просто ужас. А если меняются глаголы, то меняются существительные и прилагательные. Это вообще жесть. Девушка. Я люблю девушек. Я люблю красивую девушку. Красивых девушек. Это вообще что? Это очень сложно", - говорила Ян Гэ год назад в интервью изданию Deutsche Welle.
Теперь все свои сложности с изучением русского языка, а также любопытные факты актриса публикует в TikTok.
Ее ролики неожиданно получили отзыв у подписчиков и приобрели невероятную популярность.
На момент написания статьи у TikTok-страницы Ян Гэ 1,4 миллиона подписчиков и 22 миллиона лайков.
Ее аккаунт имеет разнообразный контент и разделен на рубрики. К примеру, в короткой рубрике "Невыносимый русский язык" Гэша (так Ян Гэ себя иногда называет) жалуется фолловерам на непонимание некоторых законов русского языка. В частности, она никак не может понять, почему ложка и вилка "лежат" на столе, а стакан "стоит". Аналогично и с животными, которые "стоят", а птицы почему-то "сидят": "Ну, у нее ноги! Не бывает других позиций! Птицы… Они стоят ножками на ветке! Они не сидят на попе! Всем спасибо. Я пошла дальше плакать", - говорит актриса.
В TikTok Ян Гэ публикует не только ролики про русский язык, есть отдельная рубрика о макияже и образах. Также китаянка может пошутить на тему половых органов или сексуальности. Например, Ян Гэ отмечает, что есть мужчины, которым нравится большая грудь, а есть те, кто без ума от пышных ягодиц.
Есть отдельная рубрика, которая посвящена китайским традициям и языку. Ян Гэ находчиво объясняет, почему не надо делать татуировки с китайскими иероглифами. Из-за этого у вас на спине может появиться надпись с блюдом или даже какое-нибудь оскорбление или ругательство.