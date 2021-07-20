Вт, 20.07.2021
Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

Шутки про русский язык и половые органы: звезда "Гоголь-центра" и шоу "Голос" Ян Гэ завоевывает TikTok
Видео

Актриса "Гоголь-центра", режиссер и певица китайского происхождения, живущая в России, Ян Гэ стремительно набирает популярность в TikTok. Некоторые ее ролики, которые касаются темы изучения русского языка, набрали по 10 миллионов просмотров. 

@yanggemadeinchina

##foryou##fyp##yangge_##янгэ##спасибо

♬ original sound - Yang Ge

Ян Гэ родилась в Китае, училась в России. Она снималась в "Притяжении" Федора Бондарчука, участвовала в проектах Кирилла Серебренникова и дошла до финала шоу "Голос".

"Русский язык - невыносимый язык. Говорю-говоришь-говорим-говорят-говорите. Говорил-говорили-говоря… Это просто ужас. А если меняются глаголы, то меняются существительные и прилагательные. Это вообще жесть. Девушка. Я люблю девушек. Я люблю красивую девушку. Красивых девушек. Это вообще что? Это очень сложно", - говорила Ян Гэ год назад в интервью изданию Deutsche Welle.

Ян Гэ ФОТО: скриншот видео с YouTube

Теперь все свои сложности с изучением русского языка, а также любопытные факты актриса публикует в TikTok.

Ее ролики неожиданно получили отзыв у подписчиков и приобрели невероятную популярность. 

На момент написания статьи у TikTok-страницы Ян Гэ 1,4 миллиона подписчиков и 22 миллиона лайков. 

Ее аккаунт имеет разнообразный контент и разделен на рубрики. К примеру, в короткой рубрике "Невыносимый русский язык" Гэша (так Ян Гэ себя иногда называет) жалуется фолловерам на непонимание некоторых законов русского языка. В частности, она никак не может понять, почему ложка и вилка "лежат" на столе, а стакан "стоит". Аналогично и с животными, которые "стоят", а птицы почему-то "сидят": "Ну, у нее ноги! Не бывает других позиций! Птицы… Они стоят ножками на ветке! Они не сидят на попе! Всем спасибо. Я пошла дальше плакать", - говорит актриса. 

@yanggemadeinchina

##янгэ ##fyp##foryou##русскийязык##русский

♬ original sound - Yang Ge

В TikTok Ян Гэ публикует не только ролики про русский язык, есть отдельная рубрика о макияже и образах. Также китаянка может пошутить на тему половых органов или сексуальности. Например, Ян Гэ отмечает, что есть мужчины, которым нравится большая грудь, а есть те, кто без ума от пышных ягодиц. 

@yanggemadeinchina

##fyp ##foryou ##yangge_ ##янгэ ##杨歌 #грудь##горжусь##🍑##🍒##угар

♬ original sound - Yang Ge

Есть отдельный ролик о разнице между матерными словами: "п***а", "отп*****ь", "п****к" и так далее. Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

@yanggemadeinchina

##fyp ##foryou ##янгэ ##yangge_ ##杨歌 ##русскийязык ##китаянка ##угар ##юмор ##невыносимый

♬ original sound - Yang Ge

Есть отдельная рубрика, которая посвящена китайским традициям и языку. Ян Гэ находчиво объясняет, почему не надо делать татуировки с китайскими иероглифами. Из-за этого у вас на спине может появиться надпись с блюдом или даже какое-нибудь оскорбление или ругательство. 

@yanggemadeinchina

##янгэ ##fyp ##foryou ##yangge_ ##китайскийязык##тату##иеролгифы

♬ original sound - Yang Ge

Про Ян Гэ в России заговорили именно после того, как она попала на шоу "Голос".

На этот проект она подала заявку случайно и забыла об этом. Девушка не думала, что пройдет. В итоге она попала на "Слепые прослушивания" и к ней повернулся Дима Билан.

"Участие в шоу "Голос" не дает ничего... Все хотят выиграть, а в итоге ничего не вышло... Я изначально знала, что это лишь прикол", - сказала Ян Гэ в интервью Катерине Гордеевой.

Артистка считает, что это шоу не "трамплин". Это лишь дает возможность, чтобы тебя увидели и стали с тобой работать. Но нельзя считать, что это сделает тебя популярным и ты будешь счастливой.

И, кажется, свой "трамплин" Ян Гэ нашла в TikTok! Видели ее ролики? 

@yanggemadeinchina

##янгэ ##fyp ##foryou ##yangge_##chinese ##asian##asiangirl##makeup##look##chinesefashion

♬ Ratatataaaaa - klara :)
@yanggemadeinchina

##fyp ##foryou ##yangge_ ##янгэ ##русскийязык ##невыносимый##угар##китаянка

♬ original sound - Yang Ge

НАВЕРХ
Back