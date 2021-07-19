Пн, 19.07.2021
Мотоцикл и девушка - это как минимум красиво Влада Кукеле, байкерша из Латвии
Влада Кукеле, байкерша из Латвии

Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

ФОТО: EPA/PREBEN HUPFELD DENMARK OUT

После продолжительной болезни умер датский художник Курт Вестергор, прославившийся как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Ему было 86 лет. Об этом сообщает Berlingske со ссылкой на родных покойного. 

Напомним, 12 карикатур на пророка Мухаммеда впервые были опубликованы в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten, спровоцировав крупный международный общественный и политический скандал.

Вестергор изобразил пророка Мухаммеда в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем. Впоследствии эта карикатура была сочтена самой оскорбительной из 12 напечатанных в издании. Художник и его родные неоднократно получали угрозы от исламистов, Курт подвергался вооруженному нападению.

После публикации разгневанные мусульмане начали громить посольства и консульства Дании в ряде стран Ближнего Востока, Азии, а также Африки. 


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