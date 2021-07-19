Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Напомним, 12 карикатур на пророка Мухаммеда впервые были опубликованы в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten, спровоцировав крупный международный общественный и политический скандал.

Вестергор изобразил пророка Мухаммеда в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем. Впоследствии эта карикатура была сочтена самой оскорбительной из 12 напечатанных в издании. Художник и его родные неоднократно получали угрозы от исламистов, Курт подвергался вооруженному нападению.