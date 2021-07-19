Frontex разместит дополнительные силы на границе Литвы с Беларусью; направят людей и в Латвию

"10 июля Литва попросила у Frontex силы быстрого реагирования, 60 должностных лиц, четыре команды с переводчиками для опросов, 30 автомобилей, два вертолета и тепловизоры. В данный момент в Литве уже патрулируют около 20 должностных лиц агентства и 14 автомобилей, это послание о том, что Литва не одинока", – заявила Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

Глава Frontex отметил, что находится в Литве, чтобы увидеть то, как идет дислокация помощи у внешней границы ЕС.

"Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси начали расти несколько недель назад и достигли пика в конце июня - начале июля. Это момент, когда руководство Литвы и Frontex решили, что ситуацию уже невозможно решать без оказания срочной пограничной помощи. Конкретно это означает, что мы сейчас дислоцируем свои силы", – заявил на пресс-конференции Лежери.

Глава Frontex отметил, что Литве также оказывается помощь переводчиками, экспертами, он обещал помощь и в установлении личностей мигрантов, проведении проверки, возвращении мигрантов в их страны.

Во время встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Словении, было достигнуто соглашение о том, что будет активирован механизм оказания срочной приграничной помощи.

"Одна из основных целей моего визита - увидеть истинную ситуацию и оценить, какая помощь нужна Литве. Мы понимаем, что страна испытывает последствия нелегальной миграции. Мы, в свою очередь, можем предоставить экспертную помощь по вопросам миграции и возвращения мигрантов. Мы здесь для того, чтобы помочь вам в этой нелегкой ситуации и проявить солидарность с вами", - сказал глава Frontex Лежери.

Галерея: Лагерь беженцев в Литве

В данный момент границу Литвы вместе с сотрудниками Службы охраны госграницы охраняют 26 сотрудников Frontex, в целом планируется, что их прибудет 60.

В Литву, Польшу и Латвию планируется направить до 200 человек.

"Как упоминалось, в Литву в ближайшее время прибудут 60 экспертов мониторинга границы, которые будут помогать Службе охраны границы обеспечивать наблюдение за границей, мы также говорили о возможности организации опросов нелегальных мигрантов, здесь точно могли бы помочь эксперты ЕС, и это позволит нам собрать дополнительную информацию, которая позднее помогла бы нам организовать возврат этих лиц", - заявил на пресс-конференции глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любасевас.

МВД сообщило, что также был подписан план мер для Литвы с Европейским бюро поддержки убежища.

В ближайшее время в Литву должны прибыть эксперты по миграции и переводчики, которые помогут специалистам Департамента миграции быстрее рассматривать просьбы об убежище, общаться с мигрантами и вести переговоры об их возвращении в страну происхождения.

Комиссар ЕС по внутренним Делам Илва Йоханссон пообещала 10-12 млн евро финансовой помощи из Фонда по делам убежища, миграции и интеграции, которые должны поступить в Литву уже в августе.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2096 мигрантов - в 26 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1098 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 76 - Ирана, по 69 - Сирии и Афганистана, 68 - России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.