"Экипаж", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие советские фильмы с эротическими сценами

В сцене у реки актрису Светлану Тому намазали гусиным жиром, чтобы она не замерзла, но в какой-то момент она упала в реку и даже чуть не утонула.

Отец Светланы до конца жизни не смог простить дочери откровений на экране, а режиссер, наоборот, грозился бойкотировать премьеру, если эротическую сцену вырежут. Любопытный факт: после съемок режиссер фильма Эмиль Лотяну и Светлана Тома некоторое время встречались.

Андрей Кончаловский очень ждал на съемки Людмилу Гурченко, которая тогда сломала ногу. Она должна была сниматься в любовной сцене вместе с Никитой Михалковым.

"Никита Михалков в той самой сцене боялся пошевелиться, чтобы мою больную ногу не задеть", - цитирует Гурченко РИА Новости.

Во время этой сцены Михалков случайно обнажил грудь актрисы. Гурченко сразу попросила прекратить съемки и вырезать пикантный момент, но Кончаловский успокоил ее и объяснил, что оставит этот кадр только в версии для иностранного проката.

"Экипаж", снятый в 1979 году, был первым советским фильмом-катастрофой. А эротическая сцена с Яковлевой и Филатовым похожа на модный арт-хаус. В ней камера фокусируется не на телах, а на отражениях. Все снимают под цветомузыку через огромный аквариум.

Как стало известно после, Филатов тогда отказался раздеваться и лежал под одеялом одетым. Известный факт: Александра Яковлева вела себя столь раскованно, что один из осветителей якобы упал со стремянки и испортил дубль. Правда, сейчас актриса рассказывает, что тогда скрывала смущение.

Этот эпизод снимали по ночам. Тогда появились слухи, что на съемках происходили оргии.

В фильме "Маленькая Вера" секс был показан реалистично и натурально. В нем не было никакой романтики. Позже Наталья Негода говорила журналистам, что скандальный эпизод позаимствовали у Бертолуччи.

Слухи о пикантности фильма только повышали спрос. У кинотеатров выстраивались длинные очереди с битвами за билеты, которые быстро заканчивались.

Говорят, что цензоры пропустили ленту в прокат, потому что ее снимали на Киностудии детских и юношеских фильмов, директором которой был отец сценаристки фильма Александр Хмелик.

Любопытный факт: исполнительница главной роли Наталья Негода уговорила режиссера Василия Пичула во время эротической сцены спрятаться в шкаф и руководить.

Кстати, актрису после пригласили на фотосессию для американского журнала Playboy.

"Интердевочка" в полной красе передает дух СССР того времени, когда страна стояла на пороге перестройки и представительницы древнейшей профессии не были чем-то необычным. Петр Тодоровский мог позволить себе определенную свободу, ведь фильм снимался не на госденьги.

Кстати, когда в СМИ появилась информация, что будет сниматься подобное кино, девушки легкого поведения просто завалили режиссера письмами, предлагая свои кандидатуры.

"Она просто лежала в постели, пока вокруг нее создавали секс", - вспоминал режиссер о работе с Еленой Яковлевой.