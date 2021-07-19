Пн, 19.07.2021
Мотоцикл и девушка - это как минимум красиво Влада Кукеле, байкерша из Латвии
Влада Кукеле, байкерша из Латвии

"Экипаж", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие советские фильмы с эротическими сценами

"Табор уходит в небо" ФОТО: скриншот видео

"В СССР секса нет" - фрагмент этой фразы из телемоста стал уже легендарным. Советские кинорежиссеры пытались добавить в свои фильмы немного пикантности. Ровно настолько, чтобы картину пропустила советская цензура. 

РИА Новости вспомнило о картинах, в которых сексуальная революция наступила раньше, чем в стране. Рассказываем о некоторых из них:

"Невероятные приключения итальянцев в России" (1973)

Однажды итальянские кинематографисты, которые должны были "Мосфильму" крупную сумму, предложили вернуть долг бартером. Они сняли совместно комедию.

Но мало кто знает, что картина создавалась в режиме жесткой экономии. На съемки в Риме не было получено разрешение от властей. Все делалось на страх и риск. С российской стороны участвовали знаменитости - Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева и другие. Итальянский состав был менее известным. 

Исполнительница роли Ольги Антония Сантилли раньше снималась немного. Ради предложения Рязанова она отказалась от совместной съемки с Аль Пачино. Как пишет РИА Новости, Сантилли раньше появлялась в мужских журналах, а потому обнажиться за полупрозрачной шторкой ей не составило труда. 

"Табор уходит в небо" (1975)

"Табор уходит в небо" - это пронзительная и страстная история любви с проникновением в цыганскую культуру. На экране главные герои изнемогают от жары и страсти, но съемки проходили осенью - на улице уже было прохладно. 

В сцене у реки актрису Светлану Тому намазали гусиным жиром, чтобы она не замерзла, но в какой-то момент она упала в реку и даже чуть не утонула.

Отец Светланы до конца жизни не смог простить дочери откровений на экране, а режиссер, наоборот, грозился бойкотировать премьеру, если эротическую сцену вырежут. Любопытный факт: после съемок режиссер фильма Эмиль Лотяну и Светлана Тома некоторое время встречались.

"Сибириада" (1979)

Андрей Кончаловский очень ждал на съемки Людмилу Гурченко, которая тогда сломала ногу. Она должна была сниматься в любовной сцене вместе с Никитой Михалковым. 

"Никита Михалков в той самой сцене боялся пошевелиться, чтобы мою больную ногу не задеть", - цитирует Гурченко РИА Новости.

Во время этой сцены Михалков случайно обнажил грудь актрисы. Гурченко сразу попросила прекратить съемки и вырезать пикантный момент, но Кончаловский успокоил ее и объяснил, что оставит этот кадр только в версии для иностранного проката.

"Экипаж" (1979)

"Экипаж", снятый в 1979 году, был первым советским фильмом-катастрофой. А эротическая сцена с Яковлевой и Филатовым похожа на модный арт-хаус. В ней камера фокусируется не на телах, а на отражениях. Все снимают под цветомузыку через огромный аквариум. 

Как стало известно после, Филатов тогда отказался раздеваться и лежал под одеялом одетым. Известный факт: Александра Яковлева вела себя столь раскованно, что один из осветителей якобы упал со стремянки и испортил дубль. Правда, сейчас актриса рассказывает, что тогда скрывала смущение.

Этот эпизод снимали по ночам. Тогда появились слухи, что на съемках происходили оргии. 

"Маленькая Вера" (1988)

В фильме "Маленькая Вера" секс был показан реалистично и натурально. В нем не было никакой романтики. Позже Наталья Негода говорила журналистам, что скандальный эпизод позаимствовали у Бертолуччи.

Слухи о пикантности фильма только повышали спрос. У кинотеатров выстраивались длинные очереди с битвами за билеты, которые быстро заканчивались.

Говорят, что цензоры пропустили ленту в прокат, потому что ее снимали на Киностудии детских и юношеских фильмов, директором которой был отец сценаристки фильма Александр Хмелик. 

Любопытный факт: исполнительница главной роли Наталья Негода уговорила режиссера Василия Пичула во время эротической сцены спрятаться в шкаф и руководить. 

Кстати, актрису после пригласили на фотосессию для американского журнала Playboy. 

"Интердевочка" (1989)

"Интердевочка" в полной красе передает дух СССР того времени, когда страна стояла на пороге перестройки и представительницы древнейшей профессии не были чем-то необычным. Петр Тодоровский мог позволить себе определенную свободу, ведь фильм снимался не на госденьги. 

Кстати, когда в СМИ появилась информация, что будет сниматься подобное кино, девушки легкого поведения просто завалили режиссера письмами, предлагая свои кандидатуры.

"Она просто лежала в постели, пока вокруг нее создавали секс", - вспоминал режиссер о работе с Еленой Яковлевой.

В пикантных сценах актриса просто лежала на кровати, а ассистенты трясли ее за ноги, оператор дергал камеру в такт, а лицо Яковлевой было измазано глицерином, похожим в кадре на капли пота.


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