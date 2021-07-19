Премьера камерной оперы-балета "Белая бабочка Йокко" пройдет в стенах знаменитой гостиницы "Кемери"

В основе либретто лежит цикл из 101 эротической танка "Алой тушью по черному шелку" - книги, написанной японской поэтессой Йокко Иринати, жившей в эпоху Хэйан (IX-XII вв). Цикл написан в традиции антологии японской поэзии Манъёсю – посвящений цветам, деревьям, туману, дождю, и любовным балладам. Одна из сюжетных линий либретто позаимствована из рассказа Танидзаки Дзюнъитиро "Татуировка" (1910 г.).

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Режиссер Мария де Валюкофф - театральный деятель, актриса, режиссер театра и кино, кандидат искусствоведческих наук - сумела создать квинтэссенцию аудиовизуального воплощения эстетики восточной культуры, в которой гармонично переплелись средневековая японская эротическая поэзия и медитативные звуки традиционных японских инструментов в современной огранке зрелищных видеопроекций и оригинальной сценографии. Сценическое пространство постановки представляет собой японский сад, с огромными цветущими хризантемами, из которых вырастают три женщины, три голоса, три грани красоты, что создает дополнительную гармонию с реставрируемым дворцом и восстановленным парком Кемери, где играется спектакль.

Опера-Балет "Белая бабочка Йокко" станет первой постановкой за 25 лет, которая пройдет в удивительных интерьерах Белого зала бывшей легендарной гостиницы Кемери (Park Hotel Ķemeri). В начале прошлого века здесь выступали и отдыхали великие деятели культуры: Алла Баянова, Оскар Строк, Петр Лещенко, Любовь Орлова.

ФОТО: Пресс-фото

Теперь это историческое и одно из красивейших мест Латвии начинает новый творческий путь.