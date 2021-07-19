В Ильгюциемсе хотят создать приют-вытрезвитель для бездомных. Местные жители против

Общество отмечает, что понимает необходимость приюта для бездомных, однако считает, что перенос приюта из одного места в другое не решает проблему по существу. По мнению общества, все микрорайоны города должны солидарно участвовать в решении социальных проблем. В Ильгюциемсе и Дзирциемсе уже есть приют на улице Эйженияс, несколько социальных домов, а также женская тюрьма.

"Несправедливо для центра снижать бремя социальных проблем и при этом увеличивать его для района Ильгюциемс", - заявили в обществе.

В обществе указали, что перенос приюта из центра в Ильгюциемс отрицательно скажется на маршрутах общественного транспорта - 5-м трамвайном и 3-м автобусном маршрутах, которыми пользуются не только жители района, но и студенты и школьники, чтобы добраться до учебных заведений, а также другие рижане для поездок в Болдераю.

По мнению общества жителей, территория между улицей Даугавгривас и Зундским каналом, где хотят разместить приют и вытрезвитель, имеет большой потенциал развития как зоны культуры и отдыха, которая легко доступна и не требует больших вложений.

Общество жителей Дзирциемса и Ильгуциемса выразило свое мнение о переносе приюта и вытрезвителя в Ильгюциемс в письме мэру Риги Мартиньшу Стакису, вице-мэру Эдварду Смилтенсу и председателю комитета по социальным вопросам Виестуру Клейнбергсу, призвав обсудить планы с местными жителями.

Как сообщалось ранее, столичные власти рассматривают в качестве места для приюта-вытрезвителя территорию на ул. Даугавгривас, 67 в Ильгюциемсе.

В думе подчеркнули, что рассматриваются и другие варианты, где может быть расположен приют.