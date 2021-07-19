Baltic Pride объявил даты главных мероприятий

В свою очередь, в этом году Baltic Pride будет проходить не так, как раньше - с соблюдением ограничений, установленных из-за Covid-19, сообщил сопредседатель Baltic Pride Каспар Залитис.

Традиционно центральное событие - прайд-парад - пройдет в этом году как творческое мультимедийное приключение Tavs īpašais Baltic Pride ("Твой особенный Baltic Pride. - Прим. ред.), к которому все желающие смогут присоединиться в прямом эфире 7 августа.

"Балтийский прайд-парад, как и любой прайд-парад, символизирует заметность сообщества ЛГБТ+ и его сторонников, а также право на свободу слова и собраний. Уже известно, что обычного парада в этом году не будет, вместо этого состоится шикарное живое мероприятие Tavs īpašais Baltic Pride, которое будет состоять из Praida brauciens и концерта Svini ar lepnumu. Чтобы не потерять чувство общности, которое возникало на прайд-параде, организаторы Baltic Pride позаботились о том, чтобы каждый мог по-разному принять участие в празднике. В этом году будет достаточно ярких событий, приятных сюрпризов, дружеских эмоций и содержательных бесед", - поясняет Залитис.

Особенный автобус Baltic Pride будет курсировать по специально выбранному маршруту по улицам Риги. Его капитаном станет Магнус Эриньш, который будет петь на улицах города в праздничном музыкальном оформлении любимые и самые популярные песни. Ведущим мероприятия Praida brauciens станет Рой Роджерс, который по специально выбранному маршруту пообщается с участниками фестиваля и активистами ЛГБТ+ сообщества.

Организаторы Baltic Pride также приглашают всех активистов и желающих посмотреть прямую трансляцию парада, призывая устраивать вечеринки и создавая праздничное настроение в своих домах.

Организаторы обещают присоединиться к случайно выбранным вечеринкам в прямом эфире.

Baltic Pride завершится праздничным концертом Svini ar lepnumu. На заключительном мероприятии гости смогут насладиться любимой латышской музыкой и выступлениями артистов.

В нескольких кафе, барах и творческих кварталах Риги будут организованы смотровые площадки, где вы сможете вместе посмотреть мероприятия Pride Day Central или Tavs īpašais Baltic Pride. Чтобы подать заявку на смотровую площадку, организаторы предлагают заполнить заявку.

Все мероприятия Baltic Pride будут организованы в соответствии со всеми мерами эпидемиологической безопасности, установленными в стране для ограничения распространения инфекции Covid-19. Мероприятия будут открыты для людей, которые вакцинированы против Covid-19 или переболели Covid-19 в течение последних 6 месяцев. При входе на мероприятия будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также действующий цифровой сертификат Covid-19, который можно получить на сайте www.Covid19sertifikats.lv.

"Независимые цифровые СМИ, такие как TVNET GRUPA, являются всеобъемлющими и мощными социальными механизмами, основная задача которых - поощрять разговоры, дискуссии и просвещение путем активного устранения предубеждений между большинством и чрезмерно стигматизированными меньшинствами, включая ЛГБТ-людей - геев, лесбиянок и транс-персон. Поэтому мы с огромной радостью активно участвуем в поддержке мероприятий Baltic Pride", - говорит главный редактор TVNET GRUPA Том Островскис.