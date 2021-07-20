Закуска, от которой в восторге TikTok: домашние чипсы из макарон
В TikTok появился рецепт нового лакомства - хрустящих чипсов из макарон. Готовить их легко, а результат, похоже, действительно того стоит!
В TikTok появился рецепт нового лакомства - хрустящих чипсов из макарон. Готовить их легко, а результат, похоже, действительно того стоит!
Приготовить эту закуску можно как во фритюрнице, так и в духовке - все зависит от возможностей каждого.
Что нам понадобится? Паста (проще говоря, макароны), вода, любимые приправы и специи, сыр пармезан и немного масла.
Что делать?
Наглядно - на видео!
@feelgoodfoodie
##pastachips are my new favorite chips! They’re so good and make the best appetizer! ##pastatiktok ##summertime♬ Music Food (Director Cut Mix) - Chad