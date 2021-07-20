Вт, 20.07.2021
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Закуска, от которой в восторге TikTok: домашние чипсы из макарон

В TikTok появился рецепт нового лакомства - хрустящих чипсов из макарон. Готовить их легко, а результат, похоже, действительно того стоит! 

Приготовить эту закуску можно как во фритюрнице, так и в духовке - все зависит от возможностей каждого. 

Что нам понадобится? Паста (проще говоря, макароны), вода, любимые приправы и специи, сыр пармезан и немного масла. 

Что делать?

  1. Варим пасту, как указано на ее упаковке.
  2. Затем сливаем воду и добавляем немного масла со своими любимыми приправами. Не забываем про сыр!
  3. Готовим во фритюрнице при 180 градусах около 12 минут.
  4. Запечь макароны можно и в духовке, равномерно распределив их на сковороде. Время запекания будет немного больше - примерно 20 минут - и за пастой нужно следить, чтобы она не подгорела!

Наглядно - на видео!

@feelgoodfoodie

##pastachips are my new favorite chips! They’re so good and make the best appetizer! ##pastatiktok ##summertime

♬ Music Food (Director Cut Mix) - Chad

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