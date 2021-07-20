24-летняя певица Клава Кока сделала себе подарок за 230 000 евро

"Вот уже почти 2 месяца прошло, как я купила себе Майбах. Я кайфую каждый день…" - написала Клава в своем Instagram под фотографией с новой машиной.

Цена такого подарка, кстати, от 20 миллионов рублей (примерно 228 395 евро) и выше, в зависимости от комплектации.