24-летняя певица Клава Кока сделала себе подарок за 230 000 евро
Российский видеоблогер и поп-певица Клава Кока поделилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram радостной новостью - она купила себе машину!
Российский видеоблогер и поп-певица Клава Кока поделилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram радостной новостью - она купила себе машину!
"Вот уже почти 2 месяца прошло, как я купила себе Майбах. Я кайфую каждый день…" - написала Клава в своем Instagram под фотографией с новой машиной.
Цена такого подарка, кстати, от 20 миллионов рублей (примерно 228 395 евро) и выше, в зависимости от комплектации.
Теперь певица выбирает цвет кузова и просит совета у подписчиков. Уверены, что это не последний подарок, который Клава сделает сама себе.