"Сыночек останется со мной до конца лета": Решетова не разрешила Тимати поехать на отдых с ребенком

Отношения Анастасии Решетовой и Тимати давно осталась в прошлом, но звезды навсегда связаны друг с другом сыном. Вместе мим приходится решать важные вопросы, касающиеся воспитания Ратмира. Один из таких вопросов почти привел к скандалу.

Суть в том, что Тимати очень хотел отдохнуть с сыном. Он планировал забрать ребенка на несколько недель, но Анастасия была не готова на разлуку с ребенком. Бывшие влюбленные долго спорили, но в итоге Решетова отстояла свою позицию.

"Сыночек останется со мной до конца лета. Я благодарна нашему папе за то, что он в итоге принял верное решение, и мы не вступили в конфликт. Все было на грани, но в итоге разрешилось мирным путем. Мы с Ратмиром счастливы", - рассказала Анастасия.

Известно, что сейчас Решетова отдыхает вместе с ребенком в Европе. Она тщательно продумала все нюансы отпуска, чтобы Ратмир чувствовал себя комфортно. Но Тимати тоже не сидит на месте и путешествует между странами. Он уже успел провести время и на Мальдивах, и в Греции.