"Я испытала то, что испытывают мужчины на родах": Яна Рудковская рассказала о суррогатном материнстве

По словам Рудковской, они два года пытались родить с помощью ЭКО.

"Доктор сказал: "Яна, ты себя загоняешь". Я надувалась, как шарик - будто каждый день выпивала литр алкоголя. Тренер по фитнесу недоумевала: как же так, если мы столько занимаемся? Я сильно поправилась, и это при том, что последние семь лет стабильно весила сорок девять - пятьдесят", - рассказывает Яна.

Далее пара обратилась к суррогатному материнству, но дважды эмбрион не приживался. На третий раз Яну и Евгения ждала удача. Яна приняла решение, что не будет знакомиться с мамой из-за страха, что женщина захочет оставить малыша себе или шантажировать родителей. Поэтому пара решила подобрать опытную женщину: "До Арсения наша мама выносила двоих суррогатных детей. Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал. Наш доктор мне объяснял: "Мамы - они, конечно, счастливы, что получают деньги. Но для них это и помощь людям. Они считают, что это их миссия - помочь".

Известно, что гонорар суррогатной матери составил два миллиона рублей (22 870 евро). Она жила в съемной квартире в Петербурге, недалеко от клиники. Все расходы взяла на себя звездная пара.

Арсений, которого в семье называют "директором", был рожден "симпатичной доброй женщиной. Не из Украины, а из российского региона. Какого - сказать не могу.

Мне дали его в руки, и я испытала то, что, должно быть, испытывают мужчины на родах. Вроде бы, вот же он, твой ребенок. Он на тебя похож. Глаза голубые. Но только спустя две недели ты начинаешь в полной мере осознавать, что он - действительно твой и что это навсегда.

Я говорю это честно, не скрывая, мне кажется, в этом важно признаться. Когда рожаешь сама, когда тебе кладут ребенка на грудь, когда его прижимаешь - это совершенно другие ­ощущения. Мне дважды выпало счастье их испытать. Но кому-то это не дано судьбой, и тогда суррогатное материнство - это шанс".

Суррогатная мать не знала, для кого будет рожать: "В этот день в отделении появились на свет двенадцать детей, из них восемь - мальчики. Безопасность и конфиденциальность - первое и важнейшее, что подобные клиники обеспечивают".

О критике в соцсетях звезда не беспокоится.

"Я это все не читаю, честно. Но мне, конечно, докладывают мама, няня, подружки. Если бы я кого-то слушала, я бы не стала тем, кем стала. Вот никогда бы. У меня вся жизнь - вопреки. Я всегда иду против правил. Мне все равно, что про меня говорят: "в кульке - не в кульке", "купила - не купила".

Я знаю, что этот ребенок, если он, дай бог, будет здоровым, будет классным парнем. Спортсменом ли, продолжит ли династию или найдет другое предназначение, неважно", - признается Яна.

Сейчас Рудковской и Плющенко по хозяйству помогают двадцать четыре человека.

"Вот родился Арсюша. Он ничем не отличается от Саши, абсолютно. Такой же милый, веселый, смышленый человечек. Да мы жизни не представляем без него! Женя, поверьте, даже не вспоминает, как Арсений появился", - откровенно рассказала звезда.

Старший общий сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша спрашивал у родителей, почему у мамы не было животика во время беременности.