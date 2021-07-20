В Лиепае водолазы вытащили ржавые буи, ставшие причиной травм подростка
Во вторник после исследования и освобождения от песчаных наносов водолазы вытащили из акватории Лиепайского порта три ржавых буя - военное наследие советских времен.
Во вторник после исследования и освобождения от песчаных наносов водолазы вытащили из акватории Лиепайского порта три ржавых буя - военное наследие советских времен.
Они находились там более 40 лет и привели к травмам 15-летнего мальчика, проинформировало Управление Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ).
В Лиепайской СЭЗ указали, что на соответственной территории порта от канала Каросты до Северного мола были установлены предупредительные знаки, указывающие, что купаться там опасно.
В этом году планируется начать исследование вод акватории, чтобы понять, какое еще военное наследие находится на этой территории.
Как указал руководитель отдела безопасности, защиты и окружающей среды Лиепайской СЭЗ Каспар Понемецкис, военное наследие очевидно еще долго будет напоминать о себе.
Водолазы на протяжении нескольких недель осуществляли исследование, как много и какие металлические предметы находятся в месте, где мальчик получил травмы.
В СЭЗ указали, что в ближайшее время планируется объявить конкурс на исследование территории, в то же время жителей призывают быть ответственными, соблюдать запрет на купание на морском побережье в месте, где размещены предупредительные знаки, и купаться там, где это делать безопасно.