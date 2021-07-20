В Лиепае водолазы вытащили ржавые буи, ставшие причиной травм подростка

Они находились там более 40 лет и привели к травмам 15-летнего мальчика, проинформировало Управление Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ).

ФОТО: Liepājas SEZ

В Лиепайской СЭЗ указали, что на соответственной территории порта от канала Каросты до Северного мола были установлены предупредительные знаки, указывающие, что купаться там опасно.

ФОТО: Liepājas SEZ

В этом году планируется начать исследование вод акватории, чтобы понять, какое еще военное наследие находится на этой территории.

Как указал руководитель отдела безопасности, защиты и окружающей среды Лиепайской СЭЗ Каспар Понемецкис, военное наследие очевидно еще долго будет напоминать о себе.

Водолазы на протяжении нескольких недель осуществляли исследование, как много и какие металлические предметы находятся в месте, где мальчик получил травмы.

Работы осложняли песчаные наносы и законы физики, а также сильная коррозия, которая за десятки лет повлияла на состояние железных буев.