7-летнему сыну Стаса Пьехи нанесли увечья

Инцидент произошел в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом с женой известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина не разрешила Петру общаться с одним из ее детей. Тогда 7-летний сын Пьехи воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Ребенок был доставлен в клинику. Медики диагностировали у Петра закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.

Безбородова, придя на участок у Пьехе, схватила его сына певца и швырнула на землю. Позднее она также несколько раз ударила бабушку Петра. В итоге мать ребенка Наталия Горчакова вызвала полицию. По словам очевидцев, Безбородова оскорбляла всех вокруг. Стражам порядка она сообщила, что сама стала жертвой насилия, и у нее якобы сломан позвоночник.

Позже бывшая супруга певца Наталия Горчакова рассказала в Instagram-сторис о состоянии ребенка: "У Пети кружится, его тошнит. Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось".

По словам матери мальчика, в больнице ее сыну диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы, в том числе ушиб грудной клетки и ушиб левого бедра, на ногах у ребенка остались гематомы. Увечья получила и мать Горчаковой, которая пыталась защитить внука. Сейчас она не может шевелить рукой.