"Семейные узы потеряли свою значимость": Айза призналась в изменах Гуфу

"Я изменяла Гуфу. Изменяла в самый печальный момент нашей жизни, когда мы были на грани развода. Вообще считаю, что гостевой брак - один из самых честных видов отношений. Семейные узы потеряли свою значимость", - цитирует Долматову StarHit.ru.

Айза призналась, что в будущем не против вновь пойти под венец: "Я до сих пор хочу быть чьей-то женой… Могу плакать по ночам, что не смогла стать счастливой в браках".

В прошлом месяце в проекте "Исповедь" Айза сообщила, что они с бывшим супругом воссоединились: "Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена - баба Гуфа".

Но это воссоединение не состоялось! 41-летний Гуф сообщил, что он находится в отношениях с Юлией Королевой, с которой и встречался до разговоров о примирении с экс-супругой.

После этого Айза сказала своим фолловерам, что она не врала: "Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. А самый прикол во всем этом, знаете какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: "Мама, папа ненадежный! Ты только всерьез ему не верь", - цитирует Долматову StarHit.ru.

Поклонники предположили, что Айза говорила правду, а Гуф мог встречаться с бывшей женой тайно, за спиной у нынешней девушки.