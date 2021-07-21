Ср, 21.07.2021
Несправедливо для центра снижать бремя социальных проблем и при этом увеличивать его для района Ильгюциемс. Жители Ильгюциемса
Жители Ильгюциемса

Временный президент Мали пережил покушение

ФОТО: MALIK KONATE/AFP

Во вторник, 20 июля, временный лидер Мали полковник Ассими Гоита пережил покушение в мечети в столице страны Бамако. Два человека, планировавших совершить нападение, задержаны.

Это новый удар по стабильности в этой африканской стране, которая менее чем за год пережила два военных переворота.

Во вторник во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако злоумышленник пытался напасть на Гоиту. Молодой человек попытался ударить временного лидера сзади, но вместо него ранил другого человека. Известно, что президент не пострадал, а атаковавший был обезврежен.

Видеозапись с речью президента выложил малийский телеканал ORTM.

"Все хорошо, не стоит беспокоиться... Когда ты лидер, всегда есть недовольные, есть люди, которые в любой момент могут захотеть предпринять действия, чтобы подорвать стабильность", - сказал Гоита.

Он подчеркнул, что произошедшее носило "единичный" характер.

Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали уже в следующем году. Затем Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.


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