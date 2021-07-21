Временный президент Мали пережил покушение

Это новый удар по стабильности в этой африканской стране, которая менее чем за год пережила два военных переворота.

Во вторник во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако злоумышленник пытался напасть на Гоиту. Молодой человек попытался ударить временного лидера сзади, но вместо него ранил другого человека. Известно, что президент не пострадал, а атаковавший был обезврежен.

Видеозапись с речью президента выложил малийский телеканал ORTM.

"Все хорошо, не стоит беспокоиться... Когда ты лидер, всегда есть недовольные, есть люди, которые в любой момент могут захотеть предпринять действия, чтобы подорвать стабильность", - сказал Гоита.

Он подчеркнул, что произошедшее носило "единичный" характер.