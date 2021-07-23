🥑 Подборка необычных салатов с авокадо для настоящих гурманов

Римский салат с авокадо, малосольным лососем и яйцом
Ингредиенты (на 4 порции):
- римский салат по мере необходимости;
- 4 яйца;
- 250 граммов малосольного лосося;
- 3 авокадо;
- 3 помидора;
- песто;
- вода;
- соль.
- Помыть все овощи, листья салата отделить друг от друга.
- Листья сразу же аккуратно разложите по кругу на тарелках.
- Авокадо без кожуры и косточки порежьте ломтиками, помидоры - лодочками.
- Готовим яйцо пашот: вскипятить небольшое количество подсоленной воды, убавить огонь до минимума. Взять небольшое сито и разбить в него яйцо, отцедить жидкий белок. Опустить яйцо в едва кипящую воду и варить 3,5 минуты. Так со всеми яйцами.
- На листьях салата разместите авокадо, помидоры, лосось. По середине - яйцо. Всё смазываем песто.
Салат с авокадо, огурцом и сыром
Ингредиенты (на 4 порции):
- 2-3 авокадо;
- 1 длинный огурец;
- 1 красный лук;
- 200 граммов сыра фета;
- сок лимона (по вкусу);
- оливковое масло;
- молотый черный перец и соль по вкусу.
Приготовление (15 минут):
- Авокадо (без кожуры) нарезать кусочками.
- Огурец нарезать на кусочки примерно того же размера.
- Лук очистить, порезать ломтиками.
- Все перемешать вместе. Добавьте соль, немного масла и полейте все соком лимона.
- Сверху - нарезанный кубиками сыр и перец.
Салат из руколы с авокадо и креветками
- 100 граммов руколы;
- 200 граммов тигровых креветок;
- 1 авокадо;
- 50 граммов кедрового ореха;
- 7 томатов черри;
- оливковое масло;
- масло;
- сок лимона;
- бальзамический соус;
- молотый перец;
- соль по вкусу.
Приготовление (25 минут):
- На сковороде растопить сливочное масло и обжарить креветки до готовности (до красивого розового цвета).
- Руколу, если нужно, моем.
- Чистим авокадо, нарезаем на кусочки и добавляем к руколе.
- Помидоры режим на половинки, добавляем к руколе, добавляем орехи.
- Поливаем все небольшим количество масла и лимонного сока.
- Сверху кладем очищенные креветки, посыпаем солью и перцем. Перемешиваем.
- Перед подачей все поливаем бальзамическим соусом.
Салат с авокадо и грейпфрутом
- 2 красных грепфрута;
- 2 авокадо;
- 2 чайные ложки масла чили;
- 100 граммов руколы или микс из салатов.
Приготовление (10 минут):
- Грейпфрут очищаем от кожуры. Нарезам мякоть на кусочки.
- Чистим авокадо и режем на дольки. Руколу моем.
- Все - в посуду, поливаем маслом. Можно также посыпать семечками сезам.