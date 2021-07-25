Вс, 25.07.2021
Что касается рабочей силы, ситуация в пищевой промышленности остается сложной Инара Шуре, Председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий
Инара Шуре, Председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий

Карбалевич: "Лукашенко не чувствует, что победил, и продолжает борьбу с вроде уже поверженным противником"

Александр Лукашенко ФОТО: YAUHEN YERCHAK/EPA/Scanpix Baltics

Политолог Валерий Карбалевич неоднократно заявлял, что не собирается уезжать из Беларуси. По крайней мере таких планов у него не было. Этот наш разговор с ним состоялся незадолго до того, как он все-таки принял решение покинуть страну. Как и многие другие эксперты Карбалевич почувствовал угрозу со стороны властей.

В разговоре с Вадимом Радионовым Валерей Карбалевич проанализировал недавние заявления Лукашенко связанные с попыткой втянуть Россию в его конфликт с собственным народом.

А Россия здесь при чем?

Валерий Карбалевич ФОТО: Из личного архива

— Александр Лукашенко в начале июля произнес большую речь на торжественном собрании. В том числе он заявил, что была предпринята попытка подорвать расположенный в Беларуси узел связи ВМФ России "Вилейка". Что можете сказать по этому поводу?

— Сложно говорить о том, что там произошло. Вообще в сегодняшних белорусских условиях очень трудно оценить, что является правдой и что – неправдой. Вот один политзаключенный на телекамеру признается в преступлениях, это показывают по телевизору. А в суде он заявляет, что его пытали и заставили говорить неправду. Поэтому любой факт, который от имени власти сегодня в Беларуси предлагается, надо перепроверять, тщательно оценивать.

— Как оцениваете речь Лукашенко? Удачным ли было его выступление?

— Оценивать его выступление с точки зрения того, как это работает на публику, сегодня достаточно сложно. Мы знаем, что белорусское общество радикально расколото и любые события оцениваются диаметрально противоположным образом. Кроме того, мы живем в эпоху интернета, когда любые действия, любые выступления, любые реплики политиков тут же подвергаются сомнению в социальных сетях, Telegram-каналах. В условиях информационной борьбы сложно говорить об эффекте, который имеют эти выступления. Но тут что важно: основная мысль Лукашенко - это попытаться максимально использовать историю Великой Отечественной войны и отождествить своих противников с нацистами.

Он сейчас отожествляет весь Запад с нацистской Германией, и он пытается отождествить всех своих политических противников внутри страны с нацистами.

Если раньше он говорил, что на улицу выходят бандиты, проститутки, экстремисты, террористы, то сегодня на них вешается еще один ярлык: они все "нацисты". Я не думаю, что это работает, особенно в условиях сегодняшнего информационного общества, потому что это слишком притянуто за уши. Но Лукашенко считает, что чем сильнее ярлык повесить на оппонента, тем это будет эффективнее.

— Лукашенко в своей речи еще обратился к силовикам. Сказал, что за суверенитет страны будет стоять с ними "насмерть", иначе народ ему не простит. Как эти слова можно трактовать? Это признание в любви к силовому блоку?

— Тут ничего нового. Лукашенко еще с прошлого года все время уверяет, что он защищает Родину, что он стоит насмерть, и призывает это же делать силовиков. Он всячески их хвалит, раздает им награды и так далее. Вообще странно. Уже год прошел после всех этих событий, на улицах уже никого нет, протесты исчезли, но Лукашенко продолжает эту борьбу, как будто на улице массовое шествие.

То есть он не чувствует, что победил. Он продолжает борьбу с вроде уже поверженным противником.

Нейтральная Беларусь

— Почему Беларусь не может быть нейтральной? Зачем ей ЕС или Россия?

— Беларусь может быть нейтральной, почему нет? Проблема в том, что сегодня белорусский народ не имеет право голоса. Он не является субъектом. Сегодня в Беларуси все решения принимает один человек, и он их принимает исходя из своих собственных политических интересов.

— Насколько эффективен сегодня управленческий аппарат Лукашенко?

— Этот аппарат эффективен с точки зрения удержания власти. Собственно, все другие проблемы сегодня отодвинуты на второй план и волнуют Александра Лукашенко не слишком сильно. Мы можем сказать, что за прошедший год государство редуцировалось до уровня политического режима. То есть режим - это механизм удержания власти. Сегодня это главная задача. Серьезный дефолт системы правосудия, дефолт внешней политики и многое другое – на втором плане. Поэтому, если говорить об эффективности системы управления сегодня, то нужно понимать, какие критерии мы используем.

Если брать за критерий благо народа, то система очень неэффективна. Если брать за критерий механизм удержания власти, то, пожалуй, эффективна.


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