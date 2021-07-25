Карбалевич: "Лукашенко не чувствует, что победил, и продолжает борьбу с вроде уже поверженным противником"

Он сейчас отожествляет весь Запад с нацистской Германией, и он пытается отождествить всех своих политических противников внутри страны с нацистами.

Если раньше он говорил, что на улицу выходят бандиты, проститутки, экстремисты, террористы, то сегодня на них вешается еще один ярлык: они все "нацисты". Я не думаю, что это работает, особенно в условиях сегодняшнего информационного общества, потому что это слишком притянуто за уши. Но Лукашенко считает, что чем сильнее ярлык повесить на оппонента, тем это будет эффективнее.

— Лукашенко в своей речи еще обратился к силовикам. Сказал, что за суверенитет страны будет стоять с ними "насмерть", иначе народ ему не простит. Как эти слова можно трактовать? Это признание в любви к силовому блоку?

— Тут ничего нового. Лукашенко еще с прошлого года все время уверяет, что он защищает Родину, что он стоит насмерть, и призывает это же делать силовиков. Он всячески их хвалит, раздает им награды и так далее. Вообще странно. Уже год прошел после всех этих событий, на улицах уже никого нет, протесты исчезли, но Лукашенко продолжает эту борьбу, как будто на улице массовое шествие.

То есть он не чувствует, что победил. Он продолжает борьбу с вроде уже поверженным противником.

Нейтральная Беларусь

— Почему Беларусь не может быть нейтральной? Зачем ей ЕС или Россия?

— Беларусь может быть нейтральной, почему нет? Проблема в том, что сегодня белорусский народ не имеет право голоса. Он не является субъектом. Сегодня в Беларуси все решения принимает один человек, и он их принимает исходя из своих собственных политических интересов.

— Насколько эффективен сегодня управленческий аппарат Лукашенко?

— Этот аппарат эффективен с точки зрения удержания власти. Собственно, все другие проблемы сегодня отодвинуты на второй план и волнуют Александра Лукашенко не слишком сильно. Мы можем сказать, что за прошедший год государство редуцировалось до уровня политического режима. То есть режим - это механизм удержания власти. Сегодня это главная задача. Серьезный дефолт системы правосудия, дефолт внешней политики и многое другое – на втором плане. Поэтому, если говорить об эффективности системы управления сегодня, то нужно понимать, какие критерии мы используем.