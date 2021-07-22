Чт, 22.07.2021
Если каждый день приходят разные сообщения, это превращает антикризисное управление в кошмар. Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Суд в Украине обязал открыть дело о возможной госизмене Зеленского

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • США и Германия договорились по "Северному потоку – 2
  • Суд в Украине обязал Государственное бюро расследований открыть дело о возможной госизмене Зеленского
  • Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину
  • Штамм "дельта" пришел и в Украину

Суд в Украине обязал Государственное бюро расследований открыть дело о возможной госизмене Зеленского

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование о возможной госизмене президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции, во время которой украинские военные якобы планировали задержать членов российской ЧВК "Вагнера".

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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