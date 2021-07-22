Суд в Украине обязал открыть дело о возможной госизмене Зеленского
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Суд в Украине обязал Государственное бюро расследований открыть дело о возможной госизмене Зеленского
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование о возможной госизмене президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции, во время которой украинские военные якобы планировали задержать членов российской ЧВК "Вагнера".
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