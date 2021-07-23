Звезда в шоке! Сергей Зверев - от знаменитого стилиста до кандидата в депутаты

Особенно ему нравилось работать с Ириной Понаровской: "Мы вместе творили ее образ год за годом. Например, как-то она звонит мне и говорит: "Вечером я должна выйти на сцену, причем так, чтобы все ахнули!". Пожалуйста - я кардинально меняю ей образ, перекрашивая из столь привычной блондинки в жгучую брюнетку, создаю платья, шляпы, грим… Вечером она появляется на сцене и... ошеломляющий успех".

О профессии, возрасте и ориентации

Сергей Зверев старался никогда не афишировать свой возраст. Он часто говорил журналистам, что у него его просто нет.

В 1995 году мастер попал в аварию, после чего сделал пластику лица. Но изменение внешности лишь добавило ему популярности. Сам он неоднократно подчеркивал, что знаковой для него была встреча с Примадонной. Он не только работал какое-то время со звездой, но и был стилистом Аллы Борисовны на гастролях.

В 2006 году Зверев решил запеть и выпустил первую песню "Алла", посвященную Пугачевой. Через год Сергей Зверев выпускает альбом "Звезда в шоке!". Эта фраза мгновенно становится нарицательной.

"У суперзвезды не все должно быть гладко. Иногда звезда должна быть в шоке. Иногда звезда должна устроить п****ц по полной программе. На то она и звезда. И это моя профессия", - цитирует артиста журнал "Огонек".

По поводу своей ориентации Сергей никогда публично не высказывался. В СМИ доступна информация о его четырех браках, отношениях с такими знаменитостями, как Ирина Билык, Саша Project, Наталья Ветлицкая и другие.

В интервью изданию Peoples Зверев указывал, что не против того, чтобы о нем думали, что он гей:

"Потому что это большая часть зала, которая приходит ко мне на концерты. Те, кто думает, что я обычный человек, знают об этом, пусть думают так и дальше. Ни перед кем я не хочу оправдываться! Потому что считаю: те мои фанаты, мои друзья, которые являются геями, это что, не люди? Я могу сказать, что это талантливейшие люди. И в большинстве своем это порядочные и воспитанные люди".

Сергей Зверев часто повторял, что у него талант от Бога и таких стилистов и модельеров, как он, единицы.

Сергей Зверев ФОТО: скриншот видео

Отношения с сыном

Огромной популярности Сергею добавили телепроекты реалити-шоу "Полный фэшн" (Муз-ТВ), "Звезда в кубе" (MTV), "Звезды в моде" (RU.TV).

Однажды в программах с Сергеем стал появляться его сын. Многочисленные коллеги признавались, что появление малыша стало сюрпризом. Но было заметно, как артист его любит. Зверев пытался привить мальчику любовь к гламуру, однако потом это занятие ребенку надоело.

Сергей Зверев-младший перестал учиться, из квартиры стали пропадать ценные вещи. Тогда отец отправил его на перевоспитание в Коломну, там Зверев-младший и встретил будущую супругу. После свадьбы отношения отца и сына накалились еще сильнее. Стилист посчитал девушку слишком простой. Следующая невестка ему тоже не понравилась.

В 17 лет Сергей Зверев-младший узнал правду о том, что в начале 90-х стилист взял его из детского дома. А дальше начались многочисленные конфликты.

Зверев-младший стал участником многочисленных телепрограмм. Делал ДНК-тесты и нашел свою биологическую мать, но счастье ему это не принесло.

Сергей Зверев-младший ФОТО: скриншот видео

Общественная деятельность и участие в выборах

В последние годы Сергей Зверев ведет активную общественную деятельность. Стилист борется против загрязнения озера Байкал. Весной 2019 года он устроил на Красной площади одиночную акцию. За это его даже оштрафовали.

В начале 2021 года Зверев заявил о том, что собирается выдвигаться в депутаты Государственной думы от Бурятии на ближайших выборах в Государственную думу. И вот теперь стало известно, что стилист представляет партию "Зеленые". Он подал заявление на участие в выборах в Госдуму по бурятскому одномандатному избирательному округу № 9. Об этом сообщает ТАСС.