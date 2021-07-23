"Надо найти силы, чтобы отпустить друг друга": Светлана Бондарчук о хейте в соцсетях, разводе и свадьбе

"Чтобы отвечать на хейт - в телефоне надо жить", - считает она.

Светлана Бондарчук подчеркивает, что не блокирует человека за мнение. Она лишь реагирует на оскорбление. Она уважает своих героев и трепетно относится к своей личной жизни.

Светлана никогда не скрывает свой возраст. Если кому-то она не симпатична, то она призывает на нее не подписываться. Модель не понимает, зачем подписываться в соцсетях на тех, кто не нравится. Telegram-каналы она не читает.

"Эта та форма журналистики, которая неприемлема для меня... Если мне человек не нравится, то я его не замечаю", - отмечает она.

Раньше Светлану ранили некоторые вещи и высказывания о ее близких. По поводу своей внешности она не обижается. Бондарчук подчеркивает, что она публичный человек, но не сноб и не высокомерна. Просто порой ей необходимо держать дистанцию.

Когда она начала приводить на светские мероприятия своего супруга Сергея Харченко, то он стал получать много внимания к себе. К нему подходило такое количество людей, которых он не сразу запоминал.

18 лет Светлана была главным редактором журнала "Hello!" и вела множество программ на телевидении: "Когда я последний раз делала программу для телевидения, я поняла, что я заложница телеформата".

Бондарчук считает, что YouTube - это новый телевизор. Было глупо не воспользоваться знаниями, опытом и связями и не создать собственный проект. Так появилась передача "Света вокруг света". Сначала ей казалось, что все просто, но оказалось, что это не так. Изначально Светлана это запускала как коммерческий проект. Героев для своего шоу она выбирает сама. Изначально они ее интересуют.

Замужем за режиссером и продюсером Федором Бондарчуком она была 30 лет. В этом на первый взгляд гармоничном союзе появились двое детей. Пять лет назад Федор и Светлана сообщили о решении расстаться.

В интервью Светлана призналась, что можно чувствовать себя одинокой даже внутри семьи.

"Я ощущала одиночество, даже когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой…" - заметила она.

Бондарчук подчеркнула, что брак - это работа.

"Надо бороться до тех пор, пока есть за что бороться... А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга", - сказала она.

Телеведущая с радостью рассказала, что год назад ей посчастливилось впервые почувствовать себя невестой. Как выяснилось, в свое время обаятельная блондинка и Федор Бондарчук отметили свадьбу очень тихо и скромно. Поэтому ей хотелось праздника и торжества.