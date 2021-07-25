Центризбирком вычеркнул из списка КПРФ на выборах в Госдуму экс-соперника Путина Павла Грудинина

Заявление о том, что кандидат, занявший, пусть с большим отставанием от лидера, второе место на президентских выборах 2018 года, владеет офшорной компанией Bontro в Белизе и не указал ее в декларации, изначально подала в ЦИК бывшая супруга Грудинина Ирина.

В четверг 22 июля рабочая группа ЦИК рассмотрела ее обращение за закрытыми дверями и отказала Грудининой. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на члена комиссии, на заседании присутствовали лишь представители кандидата, а к заявлению его экс-супруги никаких подтверждающих документов не прилагалось.

Однако затем в ЦИК поступила "информация из Генпрокуратуры" о том, что Грудинин не избавился от зарубежных активов, вопреки требованиям законодательства, говорилось в проекте постановления Центризбиркома, распространенном агентством ТАСС еще до его принятия.

"Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации (кандидатом в депутаты) у меня нет, не было и не будет", - заявил Грудинин на заседании ЦИК в субботу, передает Интерфакс.

"Кто-то намеренно пытается ввести Генпрокуратуру и ЦИК в заблуждение", - добавил Грудинин.

Несмотря на его заверения, Центризбирком исключил Грудинина из федерального списка КПРФ. Остальных 344 кандидатов ЦИК на том же заседании зарегистрировал, сообщает ТАСС.

КПРФ оспорит решение Центризбиркома в Верховном суде, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Супруги Грудинины развелись в июле 2018 года и с тех пор делят имущество, в первую очередь контролируемый коммунистом агрохолдинг "Совхоз им. Ленина" в Подмосковье. "Грудинин П. Н. пытается отобрать у меня дом, в котором я живу, уничтожить мой бизнес, а также отказывается выплатить мне положенную компенсацию в соответствии с судебным решением, считаю, что статус депутата ему нужен, чтобы прикрыться депутатской неприкосновенностью", - цитировал письмо Ирины Грудининой в ЦИК "Коммерсант".

В предвыборном списке КПРФ Грудинин занимал третью строку после лидера партии Геннадия Зюганова и советской летчицы-космонавта Светланы Савицкой. Еще 20 июля в телеграм-канале Зюганова появилось предостережение: "Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует".