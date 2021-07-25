Фото ⟩ Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Сергей Безруков опубликовал фото в соцсетях, на котором он показывает супругу с новорожденным ребенком на руках.

"Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом", - написал он.

Берзукова поспешили поздравить многочисленные коллеги и поклонники: "Какое счастье!"; "Кремпкого здоровья маме и Васе", "Поздравляем вас от всей души! Будьте здоровы все вместе!"; "Маме и сыночку крепкого здоровья, веселых дней и спокойных ночей"; "Это потрясающее событие"; "Растите на радость всем!", - писали они.

Пара долгое время скрывали от общественности скорое пополнение в семействе. Но в начале июля Сергей Безруков сообщил, что 38-летняя Анна Матисон беременна и разместил фотографию в Instagram.