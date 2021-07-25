Фото ⟩ Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
47-летний Сергей Безруков сообщил, что у него родился ребенок. Младенец стал пятым наследником звезды сериала "Бригада".
47-летний Сергей Безруков сообщил, что у него родился ребенок. Младенец стал пятым наследником звезды сериала "Бригада".
Сергей Безруков опубликовал фото в соцсетях, на котором он показывает супругу с новорожденным ребенком на руках.
"Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом", - написал он.
Берзукова поспешили поздравить многочисленные коллеги и поклонники: "Какое счастье!"; "Кремпкого здоровья маме и Васе", "Поздравляем вас от всей души! Будьте здоровы все вместе!"; "Маме и сыночку крепкого здоровья, веселых дней и спокойных ночей"; "Это потрясающее событие"; "Растите на радость всем!", - писали они.
Пара долгое время скрывали от общественности скорое пополнение в семействе. Но в начале июля Сергей Безруков сообщил, что 38-летняя Анна Матисон беременна и разместил фотографию в Instagram.
Напомним, для Анны - это уже третий ребенок. Вместе с Безруковым она воспитывает пятилетнюю дочь Марию и двухлетнего Степана. У актера есть дети от предыдущих отношений: 12-летняя Александра и девятилетний Иван.