Столбики за улицах Риге в будущем планируют заменить на островки безопасности

В Управлении безопасности дорожного движения (CSDD) подчеркивают, что столбики нельзя оценивать однозначно. Потому что есть и хорошие, а есть плохие решения.

"На наш взгляд, столбики могут быть успешно использованы. Например, на пешеходном переходе, где проезжая часть сужена, чтобы обеспечить безопасное пересечения дороги для пешеходных переходов. Имеются соответствующие технические средства организации движения - дорожные знаки и разметки. Но также существуют спорные решения", - призналась начальник отдела аудита безопасности дорожного движения Беата Дамбите.

Галерея: Столбики в Риге

По мнению CSDD, столбики - это скорее временное решение, и в конечном итоге проблемы должны быть устранены путем надлежащего планирования, проектирования или реконструкции улицы. С таким мнением согласна и Рижская дума.

"Это временное решение, в будущем мы займемся заменой столбиков постоянными островками посреди дороги, но это трудоемкий процесс, требующий выполнения проектных работ", - сказал представитель Рижской думы Вайводс.

Исключением будут велосипедные дорожки, которые в будущем будут отделяться столбиками. В свою очередь, установка островков безопасности будет обсуждаться в ближайшие годы, поскольку информация по закупкам будет доступна не ранее 2022 года.

Возмещение также вызвала цена содержания столбиков: 39 000 евро. Обслуживание одного столбика стоит около 14 евро. В Министерстве транспорта подчеркивают, что в эту сумму входит не только мытье шеста, но и его регулярный осмотр, материалы, оплата труда и другие расходы на техническое обслуживание.

"Эта закупка была проведена в соответствии с законом, и смета была разработана в соответствии с нормативной базой. В настоящее время нет никаких сомнений в обоснованности этой суммы", - утверждает Вайводс.

Галерея: Столбики в Риге

Стоимость установки столбиков на Таллиннском шоссе и в Риге разная. В Риге стоимость установки одного столбика составляет около 29 евро без НДС, а на Таллиннском шоссе - около 44 евро. Затраты на техническое обслуживание также различаются. На Таллиннском шоссе чтобы помыть один столбик, а также наклеить на него отражатель. надо заплатить около 8 евро, сообщает LTV.