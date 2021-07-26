"Ты звучишь как Мадонна из 80-х!": певица из Латвии записала песню с голливудской звездой Идрисом Эльбой

К певице обратился менеджер Эльбы, прислав идею песни. Они сказали: "Нам нужен кто-то, кто споет хук". Я слышала версию Идриса. [Хук - часть песни или композиции, которая каким-либо образом выделяется и особенно нравится слушателю, "цепляет" его. - Прим. ред.]

Во-первых, я подумала: Идрис Эльба! Конечно, я это сделаю! Во-вторых, я не знала, что он пишет музыку. В-третьих, я должна была ему помочь!

Затем я отправила ему отточенную версию того, что он хотел, чтобы я спела, плюс я дала свою строку. После он отправил мне голосовое сообщение:

"О боже, ты звучишь как Мадонна из 80-х!". Думаю, даже когда мне будет 60, 70, 80 - я буду помнить это голосовое сообщение. Идрис Эльба сказал мне, что я похожа на Мадонну! Это неплохое сравнение. Не знаю, правда ли это, но я это приму", - с восторгом вспоминает Элиза.

О работе с Эльбой она говорит только самое лучшее.

"Он очень милый, очень талантливый, такой же сексуальный, красивый и интересный, как мы все и думаем. Самым забавным было то, что все говорили: "О, Элиза, отличная работа!". Но больше всего были удивлены мамы моих друзей - Идрис Эльба?!... И это только начало".

Эльба известен во всем мире своим участием в сериалах "Прослушка", "Лютер", "Офис", а также в фильмах "Тихоокеанский рубеж", "Игра Молли" и в фильмах о супергероях Marve. Он также известен как диджей и выступает под именем DJ Big Driis. В 2018 году журнал People назвал Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире.