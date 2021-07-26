СМИ: Певица МакSим пришла в себя
38-летняя российская певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова) пришла в себя после искусственной комы. Об этом сообщает PeopleTalk.ru.
38-летняя российская певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова) пришла в себя после искусственной комы. Об этом сообщает PeopleTalk.ru.
СМИ сообщают, что артистка разговаривает знаками и находится в ясном сознании. Врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, 17 июля Telegram-канал Mash сообщил, что у певицы начались новые осложнения. Артистка находится на ЭКМО. По данным рентгена, правое легкое у звезды отказывает. Проблемы с работой легких сказались и на деятельности других органов. У певицы якобы отказывает сердце - увеличены левые отделы, что говорит о левожелудочковой недостаточности.
Пиар-менеджер Яна Богушевская звезды подчеркнула, что только семья певицы обладает всей достоверной информацией. Родные предпочитают хранить молчание и не контактировать с прессой.
Ранее Богушевская рассказала, что пока рано еще говорить о выводе МакSим из медикаментозной комы.
16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.