СМИ: Певица МакSим пришла в себя

СМИ сообщают, что артистка разговаривает знаками и находится в ясном сознании. Врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, 17 июля Telegram-канал Mash сообщил, что у певицы начались новые осложнения. Артистка находится на ЭКМО. По данным рентгена, правое легкое у звезды отказывает. Проблемы с работой легких сказались и на деятельности других органов. У певицы якобы отказывает сердце - увеличены левые отделы, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Пиар-менеджер Яна Богушевская звезды подчеркнула, что только семья певицы обладает всей достоверной информацией. Родные предпочитают хранить молчание и не контактировать с прессой.

Ранее Богушевская рассказала, что пока рано еще говорить о выводе МакSим из медикаментозной комы.

16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.