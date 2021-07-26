По делу Адамсонса о шпионаже задержаны два человека

Ранее сообщалось, что оба лица фигурируют в уголовном деле депутата Сейма Яниса Адамсонса ("Согласие"), который обвиняется в шпионаже в пользу России.

10 июня Сейм выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса ("Согласие") по подозрению в шпионаже в пользу России. 2 июля Рижский окружной суд принял решение оставить его под арестом.

Закон гласит, что содержание под стражей может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного разбирательства, вызывают обоснованные подозрения в том, что лицо совершило преступление, которое по закону наказуемо лишением свободы, и применение другой меры пресечения не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление, не будет мешать расследованию или уклоняться от него.

Как сообщалось, 10 июня Сейм выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса ("Согласие") по подозрению в шпионаже в пользу России. За его выдачу проголосовали 69 парламентариев, против были пять депутатов, воздержались четверо.

Уголовное дело возбуждено по ст. 85 Уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача ее другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства - по ее заданию, напрямую или через другое лицо.