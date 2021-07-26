Ушел из жизни музыкант и преподаватель ЛНСО Атис Винтукс
23 июля музыкант и педагог Атис Винтукс скончался после тяжелой и внезапной болезни, говорится в сообщении на его странице в Facebook.
23 июля музыкант и педагог Атис Винтукс скончался после тяжелой и внезапной болезни, говорится в сообщении на его странице в Facebook.
В конце мая в Большой Гильдии проводилась масштабная акция по сдаче крови в поддержку выздоровления музыканта Латвийского национального симфонического оркестра Атиса Винтукса.
Атис Винтукс был музыкантом в группе ударных инструментов ЛНСО почти 20 лет. Он также работал в Рижской музыкальной школе имени Язепа Мединя и был приглашенным лектором на кафедре инструментальной игры Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола.
Прощание пройдет 29 июля в 12:00.