Пн, 26.07.2021
Я чувствовала себя "неудобно", сообщая новости в чистой одежде из затронутого наводнением города. Сюзанна Оулен, немецкая журналистка
Сюзанна Оулен, немецкая журналистка

Ушел из жизни музыкант и преподаватель ЛНСО Атис Винтукс

ФОТО: publicitātes

23 июля музыкант и педагог Атис Винтукс скончался после тяжелой и внезапной болезни, говорится в сообщении на его странице в Facebook.

В конце мая в Большой Гильдии проводилась масштабная акция по сдаче крови в поддержку выздоровления музыканта Латвийского национального симфонического оркестра Атиса Винтукса.

Атис Винтукс был музыкантом в группе ударных инструментов ЛНСО почти 20 лет. Он также работал в Рижской музыкальной школе имени Язепа Мединя и был приглашенным лектором на кафедре инструментальной игры Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола.

Прощание пройдет 29 июля в 12:00.


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