Ушел из жизни музыкант и преподаватель ЛНСО Атис Винтукс

В конце мая в Большой Гильдии проводилась масштабная акция по сдаче крови в поддержку выздоровления музыканта Латвийского национального симфонического оркестра Атиса Винтукса.

Атис Винтукс был музыкантом в группе ударных инструментов ЛНСО почти 20 лет. Он также работал в Рижской музыкальной школе имени Язепа Мединя и был приглашенным лектором на кафедре инструментальной игры Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола.