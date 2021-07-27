Умерла пенсионерка, которая в результате мошенничества потеряла жилье и деньги

Ранее Борданс заявлял, что инициировал всестороннюю проверку для оценки ответственности всех причастных к делу должностных лиц - как действий судебного пристава, так и нотариуса. Он также утверждал, что министерство сотрудничало с представителями заявителя, чтобы оперативно решить вопрос о возвращении утраченного имущества и денег.

Ранее программа Nekā personīga сообщала, что Элеонора Лякса жила в двухкомнатной квартире на улице Лугажу в Риге с середины прошлого века. Пенсионерка много лет проживала одна, так как ее супруг умер, а детей нет.

Первые обязательства перед Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) у Ляксы появились восемь лет назад, но тогда их удалось погасить. Ее здоровье в последние годы ухудшилось, она с трудом передвигалась, все реже выходила из дома и забывала регулярно оплачивать счета за коммунальные услуги. Два года назад обслуживающая компания RNP из-за долгов обратилась в суд, сообщает программа.

Общая сумма долга составила чуть более 1000 евро. Решение было вынесено в пользу RNP, и его исполнение перешло к присяжному судебному исполнителю Вейнбергсу.

Несмотря на то, что он имел право проверить счет должницы, на котором на момент взыскания долга было около 8000 евро, судебный исполнитель не снял деньги со счета, а выставил единственное жилье пенсионерки на аукцион, сообщает Nekā personīga.

Квартиру пенсионерки продали на открытом аукционе за 30 700 евро. При погашении долга Ляксы перед RNP судебный исполнитель должен был перечислить оставшуюся сумму на счет пенсионерки, но этого не произошло, подчеркивается в программе.

Дальняя родственница - внучка сестры, убирая квартиру пенсионерки, нашла несколько документов, в том числе вексель.

В нем говорилось, что в апреле, спустя два месяца после того, как аукцион был одобрен судом, пенсионерка заняла 28 000 евро у некой 30-летней Кристины Луценко.

Сумма идентична той, что осталась после продажи квартиры, которую судебный исполнитель должен был перечислить пенсионерке, отмечает Nekā personīga.

Вексель якобы был выдан в Иманте в то время, когда старушка уже не могла выходить из дома одна. Согласно прозвучавшему в программе, невооруженным глазом видно, что вексель подписывала не Лякса, а кто-то неуклюже пытался подделать ее подпись.

Уже через две недели после выдачи векселя Луценко потребовала деньги вернуть, обратившись к нотариусу Инге Муцине, а затем в суд. Дело снова перешло к судебному исполнителю Вейнбергсу. Никто из чиновников не проверил, не является ли вексель поддельным, а Вейнбергс перевел 28 тысяч евро на счет Луценко в Великобритании.

Представительница Ляксы отметила программе, что действия присяжного нотариуса весьма подозрительны, поскольку она умышленно удерживала выплату на счет должницы и, используя зарегистрированный не в Латвии счет Луценко, средства были перечислены третьему лицу.