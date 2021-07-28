Ср, 28.07.2021
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В 46 лет умер экс-барабанщик и сооснователь Slipknot Джои Джордисон

Барабанщик, основатель ню-метал-группы Slipknot и соавтор многих их лучших хитов Джои Джордисон (Joey Jordison) скончался в понедельник, 26 июля, в возрасте 46 лет. Об этом пишет The Rolling Stone.

Представитель семьи музыканта сказал, что он "мирно умер во сне", но не указал причину смерти.

"Смерть Джои оставила нам чувство неописуемой печали, а наши сердца опустошены. Для тех, кто знал Джои, понимал его сообразительность, его нежный характер, огромное сердце и его любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой", - говорится в заявлении родных музыканта.

Семья Джои попросила друзей, фанатов и СМИ уважать потребность в уединении в это невероятно трудное время. Родные намерены провести частную панихиду.

Джордисон был двигателем, который поддерживал музыку Slipknot в первые годы своего существования. Его стойкость за барабанной установкой и виртуозные соло на барабанах вроде того, что запечатлено в фильме группы Disasterpieces, сделали его любимцем публики. Своими головокружительными ритмами и дэт-метал-бластбитами он также сыграл важную роль в написании песен Slipknot.

После сообщения о смерти Джордисона соцсети Slipknot поменяли все свои обложки и заставки на черные поля. Сайт группы - это тоже сплошное черное поле.

Джордисон родился в штате Айова в США и до образования Slipknot в 1995 году был занят в нескольких музыкальных проектах. Первый альбом группы вышел в 1996-м под названием Mate. Feed. Kill. Repeat.

Широкая известность к коллективу Slipknot пришла в конце 1990-х - начале 2000-х. Да, в группе бывали внутренние конфликты, но они записали несколько альбомов, активно давали концерты и ездили в мировые турне. Участники параллельно занимались другими музыкальными проектами.


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