В 46 лет умер экс-барабанщик и сооснователь Slipknot Джои Джордисон

Представитель семьи музыканта сказал, что он "мирно умер во сне", но не указал причину смерти.

"Смерть Джои оставила нам чувство неописуемой печали, а наши сердца опустошены. Для тех, кто знал Джои, понимал его сообразительность, его нежный характер, огромное сердце и его любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой", - говорится в заявлении родных музыканта.

Семья Джои попросила друзей, фанатов и СМИ уважать потребность в уединении в это невероятно трудное время. Родные намерены провести частную панихиду.

Джордисон был двигателем, который поддерживал музыку Slipknot в первые годы своего существования. Его стойкость за барабанной установкой и виртуозные соло на барабанах вроде того, что запечатлено в фильме группы Disasterpieces, сделали его любимцем публики. Своими головокружительными ритмами и дэт-метал-бластбитами он также сыграл важную роль в написании песен Slipknot.

После сообщения о смерти Джордисона соцсети Slipknot поменяли все свои обложки и заставки на черные поля. Сайт группы - это тоже сплошное черное поле.

Джордисон родился в штате Айова в США и до образования Slipknot в 1995 году был занят в нескольких музыкальных проектах. Первый альбом группы вышел в 1996-м под названием Mate. Feed. Kill. Repeat.