Нюша придумала имя второму ребенку, зачем Кищук скрывала беременность и от кого хочет родить Муцениеце?

Катя Кищук объяснила, почему скрывала беременность

18 июня экс-солистка группы Serebro Катя Кищук на своей Instagram-странице сообщила, что стала мамой. Она поделилась в соцсетях фотографией во время беременности.

О том, что 27-летняя исполнительница ждет ребенка, поклонники не знали. Девушка давно не делилась свежими снимками и скрывала свое интересное положение от фолловеров.

Недавно Катя отвечала на вопросы подписчиков и объяснила, почему скрывала свое положение.

"Люди, к сожалению, могли что-то комментировать. С гормональными взрывами это нелегко переживать. Зная себя - выбора не было", - написала она в сторис.

Певица не хотела, чтобы ребенок чувствовал ее страхи, пока он еще находится в утробе. Катя отметила, что с рождением малыша она стала спокойнее и приобрела уверенность: "Я стала намного спокойнее, увереннее в себе, многие страхи пропали, ибо пришло понимание, что они были никчемными. Стала ценить время, появилось больше сил".

Кищук рассказала подписчикам, что раньше свободные минуты она проводила за просмотром сериалов, а сейчас посвящает себя воспитанию ребенка.

Нюша придумала оригинальное имя второму ребенку

30-летняя певица Нюша подтвердила вторую беременность. Звезда сделала это в своем новом клипе.

Слухи о том, что Нюша ждет второго ребенка, появились весной этого года. Однако они никак не подтверждались. Представители певицы даже опровергли эту информацию. Но всему приходит свое время, и артистка решила подойти к этому вопросу оригинально.

В среду, 21 июля, Нюша выпустила клип на песню "Небо знает". В конце видео она появилась в обнаженном виде и показала округлившийся живот.

Изданию StarHit.ru Нюша призналась, что ей очень нравится экзотическое имя первого ребенка. Напомним, дочь певицы носит двойное имя Серафима-Симба. Для второго малыша они с супругом тоже постараются придумать оригинальное имя.

"Как минимум оно не должно уступать в оригинальности первому", - сообщила певица.

Агата Муцениеце хочет родить третьего ребенка

Сыну актрисы Тимофею 8 лет, а дочери Мии - всего 6. Звезда считает, что дети слишком быстро растут. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В интервью изданию "7Дней" Муцениеце призналась, что часто заглядывается на детей недавно родивших подруг и снова хочет "лялечку".

"Я смотрю на малышей - они все такие классные. Сто процентов со мной это тоже произойдет. Я молодая, прекрасная и по крайней мере одного ребенка еще рожу", - сказала она.

Кто будет отцом будущего ребенка, Агата пока не знает. Она отметила, что еще не встретила того самого мужчину, от которого снова хотела бы детей. Кроме того, ей пока не до декрета из-за работы. Но актрисе кажется, что нет никаких ограничений, чтобы тебя что-то остановило.

"Ты никому в этой жизни ничего не должен, кроме себя. Если хочется рожать - рожай", - указала она.