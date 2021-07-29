Чт, 29.07.2021
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Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider

Ольга Орлова о конфликте с Бузовой: "Назвать предателями - это слишком"

Ольга Орлова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Бывшая солистка группы "Блестящие" и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова дала интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV. Знаменитость рассказала о том, что произошло между ней и Ольгой Бузовой. 

Ольга Орлова объяснила, что с переменой канала в проекте "Дом-2" не изменилось ничего. Сменился лишь состав ведущих: "Ушла Ольга, взяли Давида и семью Пынзарь". 

Когда на передачу пришел Давид Манукян, это разозлило Бузову. После этого звезда написала гневный пост в Instagram в адрес бывших коллег. Ольга посчитала, что они обо всем знали и молчали. Орлова пояснила, что они сами не знали, что на место ведущего взяли Даву. О том, что экс-бойфренд Бузовой станет ведущим, она узнала из публикации в соцсетях.

Орлова считает, что даже если бы она и написала Бузовой, то это ничего бы не изменило. 

"Она назвала нас кучей предателей, которые воткнули ей нож в спину. Я с этим категорически не согласна, потому что я об этом узнала ровно в тот же день, как узнала она. Я считаю, что назвать предателями - это слишком, потому что я ничего плохого не сделала для нее", - сказала Орлова. 

На проекте между Орловой и Бузовой были нормальные отношения. Ольга заверяет, что они и сейчас нормальные. Обида никак не должна быть направлена на ведущих. Ольга Бузова как никто должна знать, что ведущие последними узнают о переменах на проекте. 

В апреле 2021 года Ольга Бузова сообщила на своей Instagram-странице, что покидает проект "Дом-2", которому посвятила 17 лет. В мае ведущим шоу стал экс-возлюбленный Бузовой Давид Манукян. 

Напомним, 30 декабря 2020 года руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии культового реалити-шоу "Дом-2" из-за убыточности проекта. Его перезапустили на телеканале "Ю".

Видео: Интервью с Ольгой Орловой


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