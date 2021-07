Скончался басист культовой группы ZZ Top Дасти Хилл

Дасти Хилл родился в Техасе в 1949 году. В конце 1960-х стал сооснователем и бессменным участником ZZ Top. В 2000 году у музыканта был диагностирован гепатит C, он провел лечение и вернулся в группу. На данный момент не известно, продолжит ли ZZ Top существование без Дасти Хилла.

ZZ Top - культовая американская блюз-рок-группа/ Она была основана в 1969 году в Хьюстоне, штат Техас. Группа также называет себя "that li'l ol’ band from Texas". Стиль можно определить как блюз, блюз-рок c элементами буги-вуги, хард-рока, кантри.