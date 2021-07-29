Скончался басист культовой группы ZZ Top Дасти Хилл

Известно, что Дасти Хилла умер во сне у себя дома в Хьюстоне (штат Техас). Причина его смерти не уточняется.

Дасти Хилл родился в Техасе в 1949 году. В конце 1960-х стал сооснователем и бессменным участником ZZ Top. В 2000 году у музыканта был диагностирован гепатит C, он провел лечение и вернулся в группу. На данный момент не известно, продолжит ли ZZ Top существование без Дасти Хилла.