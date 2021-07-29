Чт, 29.07.2021
Видимо у меня обыск. Стучится полиция. Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider
Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider

Скончался басист культовой группы ZZ Top Дасти Хилл

ФОТО: https://www.facebook.com/photo/?fbid=366897271466502&set=a.254907339332163

73-м году жизни скончался басист и один из основателей культовой техасской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

Известно, что Дасти Хилла умер во сне у себя дома в Хьюстоне (штат Техас). Причина его смерти не уточняется.

Сообщение в соцсетях подписали остальные участники ZZ Top: гитарист и вокалист Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.

Дасти Хилл родился в Техасе в 1949 году. В конце 1960-х стал сооснователем и бессменным участником ZZ Top. В 2000 году у музыканта был диагностирован гепатит C, он провел лечение и вернулся в группу. На данный момент не известно, продолжит  ли ZZ Top существование без Дасти Хилла.

ZZ Top - культовая американская блюз-рок-группа/ Она была основана в 1969 году в Хьюстоне, штат Техас. Группа также называет себя "that li'l ol’ band from Texas". Стиль можно определить как блюз, блюз-рок c элементами буги-вуги, хард-рока, кантри.


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