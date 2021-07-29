Чт, 29.07.2021
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Ева Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации NVD

МакSим вернули в медикаментозную кому

МакSим ФОТО: Пресс-фото

Ранее в СМИ появились новости о том, что исполнительницу МакSим (наст. имя - Марина Максимова) выводили из искусственной комы. Эту информацию подтвердила директор певицы Маргарита Соколова. Однако артистку снова ввели в медикаментозный сон. Об этом пишет "Московский комсомолец". 

Снова ввести певицу в состояние медикаментозного сна было необходимо, чтобы дать организму отдохнуть. После ее вновь ненадолго вывели. Такая методика будет продолжаться некоторое время. 

Соколова не знает, говорит ли Марина. Она лично разговаривала только с врачами.

"Состояние сложное в любом случае до сих пор", - сказала она журналистам. 

Сейчас состояние певицы нестабильно, поэтому ее выводят из искусственной комы по показаниям сканирования. Если МакSим чувствует себя более-менее нормально, то она бодрствует. Когда же медики видят, что организму нужен отдых, то ее вновь погружают в медикаментозный сон.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.


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