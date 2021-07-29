МакSим вернули в медикаментозную кому

Снова ввести певицу в состояние медикаментозного сна было необходимо, чтобы дать организму отдохнуть. После ее вновь ненадолго вывели. Такая методика будет продолжаться некоторое время.

Соколова не знает, говорит ли Марина. Она лично разговаривала только с врачами.

"Состояние сложное в любом случае до сих пор", - сказала она журналистам.

Сейчас состояние певицы нестабильно, поэтому ее выводят из искусственной комы по показаниям сканирования. Если МакSим чувствует себя более-менее нормально, то она бодрствует. Когда же медики видят, что организму нужен отдых, то ее вновь погружают в медикаментозный сон.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.