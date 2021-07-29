Паника, тоска и тревога. Как улучшить психоэмоциональное состояние? Отвечает психотерапевт

"До пандемии у каждого из нас была своя собственная схема, по которой протекала повседневная жизнь, но пандемия вынудила нас эту схему изменить и постоянно подстраивать жизнь под ограничения и изменения, в том числе под работу или учебу на т. н. "удаленке". Как только мы начинаем чувствовать, что существующая схема не работает, мы ощущаем дискомфорт и начинается выгорание.

Добиться, чтобы прежняя схема снова начала работать, или создать новую схему, - для этого требуется гораздо больше ресурсов, чем раньше. И тут возникают проблемы. Например, люди, которые были одинокими и до пандемии, теперь оказываются еще более одинокими, потому что возможности обзавестись новыми знакомствами серьезно ограничены, и в результате ощущение одиночества и безнадежности только возрастает.

Те, кто в это время потерял работу, по эмоциональным и практическим причинам впали в депрессию. Также увеличилось количество случаев домашнего насилия, а также повысилось употребление алкоголя и, соответственно, количество связанных с этим проблем. Поэтому важно обращаться за помощью - либо к близким, либо к специалисту. Даже само по себе осознание проблемы - уже важный шаг на пути к улучшению психоэмоционального здоровья", - говорит психотерапевт.

#2 Попробуйте воспринимать вещи по-другому

У каждого из нас до пандемии также был свой план адаптации, который позволял нам организовывать наши будни и подстраиваться под обстоятельства. Этот план адаптации необходимо время от времени обновлять, и объективно оценивать как те вещи, которые можно изменить, так и те, изменить которые, к сожалению, объективно невозможно. Затем этот план нужно для себя "утвердить" и постепенно реализовывать. При этом четко осознавать границы возможностей и альтернатив. Например, если вы хотели отправиться в путешествие за пределы Латвии, но в настоящее время это невозможно, отправляйтесь в путешествие по Латвии. Конечно, это не совсем то, что вы хотели и планировали, но это то, что вы можете сделать в текущей ситуации, чтобы улучшить свое психоэмоциональное состояние и вырваться из рутины, которая подавляет вас и вызывает негативные чувства.

"Создание обновленного плана адаптации позволит взглянуть на вещи с другой позиции - что я уже могу и чего я пока не могу. Таким образом появится возможность открыть для себя новые вещи и способы, как изменить свои привычные "серые будни", в то же время улучшить собственное самочувствие. Однако ко всему нужно подходить, соблюдая меру - важно находить время и для работы, и для досуга, и для отношений. Желательно не впадать в крайности, - например, больше ничего не планировать, потому что все равно ничего нельзя делать, или вообще перестать себя ограничивать - дескать, раньше все время сидела дома, а теперь поживу на всю катушку. Впадать в крайности - значит, создавать себе новые проблемы, такие, например, как выгорание, что потребует срочного решения, и никоим образом не будет способствовать улучшению психоэмоционального состояния", - поясняет Артурс Миксонс.

*Это выяснилось в ходе опроса, проведенного аптечной сетью Apotheka и исследовательской компанией*. Эксперты отмечают, что сложности, существовавшие в повседневной жизни, на работе или в отношениях еще до пандемии Covid-19, теперь стали еще более выраженными, и часто оказываются той последней каплей, вынуждающей обращаться за помощью к специалистам в области психоэмоционального здоровья и начинать решать накопившийся ворох проблем. К сожалению, среди респондентов, которые чувствовали подобную потребность, 77% опрошенных указали, что так и не смогли собраться или в последний момент передумали, и решили не посещать специалиста по психоэмоциональному здоровью.

Потребность посетить психиатра или другого специалиста по психоэмоциональному здоровью чаще всего испытывали женщины (33%), в то время как только 17% опрошенных мужчин указали, что они тоже испытывали подобную необходимость. Чаще всего желание посетить психотерапевта или других специалистов по психоэмоциональному здоровью выражали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (51%), а также в возрасте от 30 до 39 лет (32%).

Дистанционно или лично специалистов по психоэмоциональному здоровью в течение последнего года посещали 25 % жителей из числа тех, кто чувствовал насущную необходимость в подобном посещении (16% респондентов - лично, а 9%, в свою очередь, дистанционно). К тому же чаще очные и дистанционные консультации специалистов посещали мужчины (32%), а среди опрошенных женщин лишь 22% признали, что посещали специалистов лично или дистанционно. Наиболее активно консультации специалистов по психоэмоциональному здоровью посещали респонденты в возрастных группах 30-39 лет (29%), 20-29 лет и 50-59 лет (24%).

К сожалению, большинство респондентов (77%), которые ранее указали, что чувствовали потребность в помощи психиатра или другого специалиста по эмоциональному здоровью, не смогли решиться на консультацию (60 %) или передумали (17 %), в результате чего так и не посетили упомянутых специалистов, чтобы приступить к решению наболевших вопросов.