Бусулис, Вайкуле и другие звезды: "Юрмальский фестиваль" с роскошным концертом Раймонда Паулса

27 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся великолепный концерт-открытие "Юрмальского фестиваля", на котором публике была представлена ​​музыкальная программа маэстро Раймонда Паулса, посвященная его 85-летию. У слушателей была исключительная возможность услышать в одном концерте популярных латвийских исполнителей: Интарса Бусулиса, Дауманта Калниньша, Зигфрида Муктупавелса, Лайму Вайкуле, Анце Краузе, Динару Рудане, Айю Витолиню, Иго, группу Credo'81, Айвара Херманиса (экс-Remix), биг-бенд Латвийского радио и других.

Представляем вашему вниманию яркие фотографии с пышного открытия!

Галерея: Открытие "Юрмальского фестиваля"

29 июля в 20:00 в рамках "Юрмальского фестиваля" прозвучит монументальное произведение Густава Малера "Песня о земле".

Посетители концертов "Юрмальского фестиваля" должны будут предъявлять справку о вакцинации от Covid-19 или о том, что переболели коронавирусом, а также документ, удостоверяющий личность. Правила распространяются и на детей. "Юрмальский фестиваль" проходит при поддержке Юрмальской городской думы и Государственного фонда культурного капитала.