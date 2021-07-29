Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом
73-летний российский артист и худрук Московского Современного художественного театра (МСХТ) Владимир Стеклов госпитализирован с Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.
73-летний российский артист и худрук Московского Современного художественного театра (МСХТ) Владимир Стеклов госпитализирован с Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.
Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.
Директор МСХТ Руслан Банковский сказал журналистам, что Стеклов был госпитализирован вчера. Известно, что Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.
По данным Telegram-канала Mash, Стеклова госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких.
Владимир Стеклов окончил Астраханское театральное училище. Он снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. Среди них - "Криминальный квартет", "Чужая Белая и Рябой", "Разорванный круг", "Бомж", "Тайный знак".