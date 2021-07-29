Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

Директор МСХТ Руслан Банковский сказал журналистам, что Стеклов был госпитализирован вчера. Известно, что Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.

По данным Telegram-канала Mash, Стеклова госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких.