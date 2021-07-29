Чт, 29.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

​73-летний российский артист и худрук Московского Современного художественного театра (МСХТ) Владимир Стеклов госпитализирован с Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.

Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

Директор МСХТ Руслан Банковский сказал журналистам, что Стеклов был госпитализирован вчера. Известно, что Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.

По данным Telegram-канала Mash, Стеклова госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких.

Владимир Стеклов окончил Астраханское театральное училище. Он снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. Среди них - "Криминальный квартет", "Чужая Белая и Рябой", "Разорванный круг", "Бомж", "Тайный знак".


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