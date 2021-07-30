Статистика на дорогах: за сутки пойманы 10 пьяных водителей, 25 человек пострадали в ДТП

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, четыре нетрезвых водителей были задержаны в Рижском регионе и столько же - в Латгале, а в Курземе и Видземе - по одному.

В свою очередь, все 11 агрессивно едующих водителя были задержаны в Рижском крае.

Также в течение дня было составлено 195 протоколов о превышении разрешенной скорости движения. 63 нарушения скорости зафиксировано в Видземе, 52 - в Рижском регионе, 35 - в Земгале, 30 - в Курземе и 15 - в Латгале.

Всего за минувшие сутки сотрудники Государственной полиции составили 398 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

В авариях пострадали 25 человек

За прошедшие сутки в авариях в Латвии пострадали 25 человек, в том числе один пешеход и пять велосипедистов.

Три велосипедиста попали в ДТП в Рижском регионе, по одному - в Земгале и Курземе, в свою очередь авария с пострадавшим пешеходом произошла в Латгале.