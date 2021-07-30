Российский научный модуль на мгновение дестабилизировал МКС

После стыковки модуля с МКС случайно включились двигатели модуля, в результате чего МКС развернулась на 45 градусов.

Как рассказали в NASA, МКС оперативно удалось стабилизировать, сейчас все системы работают нормально.

Американские и российские чиновники отметили, что инцидент не поставил под угрозу жизни семи находящихся на МКС человек.

Из-за этого происшествия NASA пришлось отложить запланированную на 30 июля отправку к МКС космического транспортного корабля Starliner.

Проблемы возникли спустя несколько часов после того, как "Наука" в четверг пристыковалась к МКС.

Напомним, стыковка модуля с МКС произошла в 16:26 по латвийскому времени.

"Наука" с ракетой-носителем "Союз" 21 июля стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.

"Наука" - первый российский модуль с 2010 года, который состыковался с МКС.