Российский научный модуль на мгновение дестабилизировал МКС
Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" на мгновение дестабилизировал Международную космическую станцию (МКС), сообщает ВВС.
Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" на мгновение дестабилизировал Международную космическую станцию (МКС), сообщает ВВС.
После стыковки модуля с МКС случайно включились двигатели модуля, в результате чего МКС развернулась на 45 градусов.
Американские и российские чиновники отметили, что инцидент не поставил под угрозу жизни семи находящихся на МКС человек.
Из-за этого происшествия NASA пришлось отложить запланированную на 30 июля отправку к МКС космического транспортного корабля Starliner.
Напомним, стыковка модуля с МКС произошла в 16:26 по латвийскому времени.
"Наука" с ракетой-носителем "Союз" 21 июля стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.
"Наука" - первый российский модуль с 2010 года, который состыковался с МКС.
Изначально старт "Науки" планировался на 2007 год, однако по различным причинам он был перенесен.