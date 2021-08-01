Как выглядят сестры Бузовой, Муцениеце, Билана, Таюрской и других звезд?

Дима Билан

У Димы Билана две сестра. Старшая сестра Елена - дизайнер одежды и выпускает ее под своим брендом BELAN. Она замужем и растит дочь.

Младшая сестра Анна недавно отметила свое 26-летие. Артист тайком сделал ей подарок - увез ее на Мальдивы.

Кстати, а вы знали, что Анна тоже певица? Девушка выступает под псевдонимом OTANA.

Софья Таюрская

Вокалистка российской панк-рейв-группы Little Big не стесняется показывать в Instagram своих родных или говорить о них в сторис. У 30-летней звезды есть две старшие сестры и младший брат.

Софья часто рассказывала, что невероятно похудела со школьных времен. Недавно она разместила фотоколлаж, где показала фото с сестрами, которое было сделано много лет назад, и снимок сейчас. Стоит сказать, не все поверили, что это она.

А как вам кажется?

Агата Муцениеце

У Агаты есть старшая сестра Санта, разница между ними составляет почти полтора года. Каждый раз, когда актриса приезжает в Латвию, в ее сторис можно увидеть не только фотографии с сестрой, но и забавные видео.

Ольга Бузова

У Ольги есть 33-летняя сестра Анна. Девушка тоже когда-то была участницей проекта "Дом-2". Сейчас у нее свой бизнес. В прошлом году Анна Бузова перенесла инсульт. Утром 12 ноября у нее произошло острое нарушение мозгового кровообращения, после чего возлюбленный оперативно отвез ее в клинику.

Александр Гудков

У шоумена и комика Александра Гудкова есть сестра Наталья. Вместе с ней он играл за команды "Стихийное бедствие" и "Семейка-2".

Вера Брежнева